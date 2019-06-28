رينار: الجمهور ذكرني بالمونديال.. وأشكر من ينتقدنا

وجه هيرفي رينار مدرب المغرب شكره لجمهور ساند فريقه في ملعب السلام يوم الجمعة خلال مباراة حسمها أسود الأطلس أمام كوت ديفوار بهدف في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

وقال الفرنسي بعد المباراة في حوار لقناة beIN sports:"سعداء بالفوز، لا تزال أمامنا مباراة يوم الاثنين، لابد أن نتصدر المجموعة".

وأضاف "علينا أن نرى جنوب إفريقيا اليوم في مباراته أمام ناميبيا، لعبوا بشكل جيد أمام كوت ديفوار، نحاول تجنب ارتكاب الأخطاء. الكل شاهد فريق المغرب اليوم، لدينا العديد من اللاعبين المميزين، وإن فقدنا لاعبين أو أكثر فلن يغير من الأمر شيئا، بالطبع لن يكون سهلا، وهي أمور تعلمتها على مدار الزمن، وسوف نعلم مدى راحة اللاعبين في الفترة المقبلة".

وأردف "أنا محظوظ، أتيت إلى إفريقيا في 2008، بالطبع نحن نعمل ولكن المهم أن تقابل في عملك الأشخاص الذين يستطيعون تقديم المساعدة لك، ربحت مع (إبراهيما) كمارا (مدرب كوت ديفوار) كأس الأمم الإفريقية 2015، علينا التركيز على المنافسة وهو ما تعلمته من كلود لوروا".

وواصل المدرب الأسبق لزامبيا وكوت ديفوار "الجمهور الذي شجعنا ذكرني بأجواء روسيا (كأس العالم 2018)، أشكرهم وأشكر أيضا من ينتقدوننا لأنهم يلهموننا كثيرا".

هدف ⚽️ هنا المغرب، هنا #أسود_الأطلس.. أمرابط يصنع ويوسف النصيري

يفتتح التسجيل!



🇨🇮 0 - 1 🇲🇦 #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/CUIoG7pzfb — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 28, 2019

وضمن المغرب تأهله للدور ثمن النهائي في البطولة القارية التي تستضيفها مصر وتضمن صدارة المجموعة إن لم تفز جنوب إفريقيا على ناميبيا في مباراة تنطلق بعد قليل.

وفاز المغرب على ناميبيا وكوت ديفوار لتقتنص 6 نقاط من أول مباراتين في البطولة.

ويلعب المغرب يوم الاثنين أمام جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات.