رينار: الجمهور ذكرني بالمونديال.. وأشكر من ينتقدنا

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 21:12

كتب : عاطف شادي

يوسف النصيري - المغرب - كوت ديفوار - الصورة من صحيفة ذا جارديان

وجه هيرفي رينار مدرب المغرب شكره لجمهور ساند فريقه في ملعب السلام يوم الجمعة خلال مباراة حسمها أسود الأطلس أمام كوت ديفوار بهدف في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

وقال الفرنسي بعد المباراة في حوار لقناة beIN sports:"سعداء بالفوز، لا تزال أمامنا مباراة يوم الاثنين، لابد أن نتصدر المجموعة".

وأضاف "علينا أن نرى جنوب إفريقيا اليوم في مباراته أمام ناميبيا، لعبوا بشكل جيد أمام كوت ديفوار، نحاول تجنب ارتكاب الأخطاء. الكل شاهد فريق المغرب اليوم، لدينا العديد من اللاعبين المميزين، وإن فقدنا لاعبين أو أكثر فلن يغير من الأمر شيئا، بالطبع لن يكون سهلا، وهي أمور تعلمتها على مدار الزمن، وسوف نعلم مدى راحة اللاعبين في الفترة المقبلة".

أخبار متعلقة

مغرب جميل جنش يغادر مران المنتخب مصابا.. ويتجه للمستشفى لإجراء آشعة مدرب مالي: التعادل مع فريق مونديالي أمر جيد "المهاجم" محمد إبراهيم يقود الزمالك للفوز 7-0 وديا

وأردف "أنا محظوظ، أتيت إلى إفريقيا في 2008، بالطبع نحن نعمل ولكن المهم أن تقابل في عملك الأشخاص الذين يستطيعون تقديم المساعدة لك، ربحت مع (إبراهيما) كمارا (مدرب كوت ديفوار) كأس الأمم الإفريقية 2015، علينا التركيز على المنافسة وهو ما تعلمته من كلود لوروا".

وواصل المدرب الأسبق لزامبيا وكوت ديفوار "الجمهور الذي شجعنا ذكرني بأجواء روسيا (كأس العالم 2018)، أشكرهم وأشكر أيضا من ينتقدوننا لأنهم يلهموننا كثيرا".

وضمن المغرب تأهله للدور ثمن النهائي في البطولة القارية التي تستضيفها مصر وتضمن صدارة المجموعة إن لم تفز جنوب إفريقيا على ناميبيا في مباراة تنطلق بعد قليل.

وفاز المغرب على ناميبيا وكوت ديفوار لتقتنص 6 نقاط من أول مباراتين في البطولة.

ويلعب المغرب يوم الاثنين أمام جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

المغرب كوت ديفوار كأس إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

سيف زاهر يشرح تفاصيل ما حدث في واقعة عمرو وردة.. وكيف توصل اتحاد الكرة للعفو عنه 3 دقيقة | مصر 2019
بالفيديو - تأهبوا لكلاسيكو مثير.. الأرجنتين تتجهز للبرازيل بإسقاط فنزويلا 39 دقيقة | أمريكا
المنتخب يستدعي أبو جبل للتدريب فقط ساعة | مصر 2019
رسميا – أتليتكو مدريد يتوصل لاتفاق لضم لاعب بارانينسي البرازيلي ساعة | أوروبا
في الجول يكشف – موعد عودة عماد السيد لتدريبات الزمالك ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – اتفاق بين طبيبي الزمالك والمنتخب على ضرورة إجراء جراحة جنش في ألمانيا ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي

قد ينال إعجابك