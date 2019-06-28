ورطة تونسية

تعادل المنتخب التونسي للمرة الثانية على التوالي في مباريات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا بنفس النتيجة 1-1، هذه المرة أمام مالي.

نسور قرطاج صاروا في ورطة بعدما لم يجمعوا سوى نقطتين، على بعد مثلهما من متصدر المجموعة منتخب مالي الذي تغلب على موريتانيا 4-1 في الجولة الأولى.

منتخب تونس، كما في الجولة الأولى ضد أنجولا، لم يقنع، بل وكان أقرب للهزيمة منه للفوز.

ولم تشهد المباراة ظهور نجم الزمالك فرجاني ساسي، حيث لم يعول عليه المدير الفني الفرنسي آلان جيريس.

البدايات لم تشي بالنهايات، حيث سدد وهبي الخزري كرة في الدقيقة 5 ضربت عارضة مرمى مالي.

وبعدها بدقيقتين، هدد الخزري مرمى مالي بصاروخ سدده من وسط الملعب لكن حارس مالي استطاع إخراج الكرة بنجاح.

الشوط الأول استمر دون خطورة في الجانبين، دونا عن بعض المشاغبات من أنيس البدري ووهبي الخزري.

الهدوء في استاد السويس استمر للدقيقة 60، حتى حلت الكارثة على معز حسن.

دياديه ساماسكيو لاعب مالي لعب ركنية في اتجاه المرمى، فشل الحارس معز حسن الذي لعب بدلا من فاروق بن مصطفى الذي شارك في المباراة الأولى في التعامل معها، ليسجل الماليون الهدف الأول.

هدف ⚽️ التقدم للمنتخب المالي بهدية كارثية من الحارس التونسي بعد ركلة ركنية.



🇹🇳 0 - 1 🇲🇱 #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/XMhcqccUR8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 28, 2019

تقدم مالي استمر 10 دقائق، ولكن خطأ من على حدود منطقة الجزاء بقدم الخزري ارتطم بالحائط البشري وسكن مرمى مالي معلنا التعادل.

هدف ⚽️ التعادل لنسور قرطاج بأقدام وهبي الخزري من ضربة حرة بأجمل طريقة.



🇹🇳 1 - 1 🇲🇱 #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/pre7y5aiSi — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 28, 2019

وأنقذ حسن تونس من الخسارة بتصديه لانفراد من موسى ماريجا نجم مالي في الدقيقة الأخيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

مالي تحتل صدارة المجموعة الخامسة بـ4 نقاط، أمام تونس صاحبة النقطتين، فيما تملك أنجولا نقطة واحدة وموريتانيا دون نقاط قبل مواجهتها غدا السبت.

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