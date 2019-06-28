جيريس: أحمد الله أن ساسي فقط يلعب في مصر.. كنت سأضطر لإشراك كل لاعب يُهتف له

أعلن آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس عن رضاه عن التعادل مع منتخب مالي، مشددا على أنه لا يلوم حارس مرماه معز حسن على الهدف الذي دخل مرماه.

وكذلك، تحدث جيريس عن فرجاني ساسي لاعب وسط فريقه ونجم الزمالك، قائلا إنه "يحمد الله إنه اللاعب الوحيد في قائمته الذي يلعب في الدوري المصري".

وقال جيريس في المؤتمر الصحفي عقب مباراة مالي: "في البداية نحن راضون اليوم لعدم خسارتنا، لا يجب أن نكتفي بنتيجة التعادل وعلينا السعي في تحسين فرص التأهل في المباراة المقبلة".

وأردف "منتخب مالي قدم أداء ومردودا جيدا وأتوقع لهم النجاح مستقبلا، لقد قمت اليوم ببعض التغييرات في التشكيل ونجحنا في الخروج بثاني أفضل الخيارات بعد الفوز" .

وأكمل "ما حدث من خطأ فردي لحارس المرمى كان أحد أهم أسباب التعادل، لا يجب أن نلومه وعلينا التركيز في مباراة موريتانيا من الآن ".

وأكد "تحسننا كثيرا في الالتزام التكتيكي عن المباراة الأولى وتداركنا أخطاء لقاء الافتتاح، كان يجب علينا التقدم بشكل أفضل أمام المرمى واستغلال انصاف الفرص. الأجواء المناخية واللعب في الساعة الرابعة والنصف في درجة حرارة عالية أثر بشكل سلبي على اللاعبين خصوصا في شوط المباراة الثاني ".































لماذا لم يشارك ساسي؟

وبسؤاله عن عدم مشاركة لاعب الزمالك فرجاني ساسي قال مازحا "أشكر الله أنه لا يوجد أكثر من لاعب تونسي يلعب في الدوري المصري، لأنه في هذه الحالة سأكون مضطرا لإشراك كل لاعب يتم النداء على اسمه في المدرجات".

وأتم "فرجاني ساسي عائد من إصابة ويحتاج إلى تأهيل من اجل العودة لكامل مستواه" .

ويضم الدوري المصري كل من علي معلول في الأهلي وحمدي النقاز في الزمالك، ولكن جيريس لم يعول عليهما.

تعادل المنتخب التونسي للمرة الثانية على التوالي في مباريات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا بنفس النتيجة 1-1، هذه المرة أمام مالي.

منتخب تونس، كما في الجولة الأولى ضد أنجولا، لم يقنع، بل وكان أقرب للهزيمة منه للفوز.

اقرأ أيضا

ورطة تونسية

بيان رسمي - اتحاد الكرة: لاعبو المنتخب لم يدلوا بتصريحات.. نشرناها بطريق الخطأ

مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف لاعبي شمال إفريقيا وسوريا وفلسطين الموسم المقبل

صلاح والمحمدي يدافعان عن وردة "يتعرض لمؤامرة خبيثة"

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: رفض مقترح بإلغاء كأس مصر بسبب المنتخب الأولمبي

اتحاد الكرة يعلن تخفيض عقوبة إيقاف وردة حتى نهاية الدور الأول فقط