سيناريوهات تضع تونس في وجه مصر بدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 19:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف مصر القاتل في شباك تونس

بعد تعادل تونس للمرة الثانية على التوالي في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، يبدو تأهل نسور قرطاج دون اللجوء لقاعدة أفضل الثوالث صعبا.

تأهل تونس كأفضل ثالث، وتأهل مصر كمتصدر للمجموعة الأولى، قد يضعهما في نهائي مبكر في دور الـ16 للبطولة.

كيف ذلك؟

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في حال عدم تأهل ثالث المجموعة الثالثة التي تضم السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا، وثالث المجموعة الرابعة التي تضم المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا، يواجه متصدر المجموعة الأولى (مصر) ثالث المجموعة الخامسة، الذي يمكن أن يكون تونس.

الحالة الأخرى هي عدم تأهل ثالث المجموعة الأولى – مجموعة مصر – وعدم تأهل ثالث المجموعة الرابعة. في هذه الحالة يواجه متصدر المجموعة الأولى ثالث المجموعة الخامسة في حال تأهله.

الحالة الأخيرة التي تضع تونس إذا تأهلت كأفضل ثالث، ومصر إذا تأهلت كمتصدرة، هي عدم تأهل ثالث المجموعة الأولى وثالث المجموعة الثالثة.

تعادل المنتخب التونسي للمرة الثانية على التوالي في مباريات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا بنفس النتيجة 1-1، هذه المرة أمام مالي.

منتخب تونس، كما في الجولة الأولى ضد أنجولا، لم يقنع، بل وكان أقرب للهزيمة منه للفوز.

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