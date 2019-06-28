رسميا – أتليتكو مدريد يتوصل لاتفاق لضم لاعب بارانينسي البرازيلي

أعلن نادي أتليتكو مدريد، عن التوصل لاتفاق مبدئي مع نظيره أتليتكو بارانينسي البرازيلي، للتعاقد مع اللاعب رينان لودي.

النادي الإسباني ذكر عبر موقعه الرسمي أن الاتفاق تم بالفعل بين الطرفين، في انتظار إتمام الإجراءات النهائية للصفقة.

لودي (21 عاما) جناح أيسر برازيلي، خاض 49 مباراة مع أتليتكو بارانينسي، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 8 آخرين.

اللاعب الأعسر كان مساهما في تتويج بارانينسي بلقب كوبا سودا أمريكانا عام 2018.

صحيفة "أس" ذكرت أن إدارة نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي حاولت خطف اللاعب في اللحظات الأخيرة وأرسلت ممثليها إلى البرازيل، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

ليصير لودي رابع صفقات أتليتكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ماركوس يورينتي من ريال مدريد، وفيليبي من بورتو، ونيكولاس إيبانيز من سان لويس المكسيكي.

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