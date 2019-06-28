مدرب بنين: عودة سيسينيو هامة للغاية.. واللاعب: نلعب أمام غينيا بيساو دون ضغوط

قال الفرنسي ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين إن الحالة النفسية والمعنوية لكافة لاعبيه جيدة للغاية، مشيرا إلى "نحن مستعدون للفوز بلقاء غينيا بيساو غدًا السبت".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للقاء "عودة ستيفان سيسينيو للتشكيل الأساسي أمر مهم للغاية وسوف يتحسن أداء فريقنا بشكل كبير خلال تواجده".

وأشار المدير الفني لمنتخب بنين "لم يجمعني أي لقاء مع غينيا بيساو من قبل ونعلم أنهم فريق جيد ومنظم وسوف تكون هناك منافسة شريفة بيننا وأتمنى التوفيق للجميع".

وأوضح "لكل مباراة ظروف خاصة من حيث الإصابات والإنذارات والطرد ولكنها لا تمثل أي مشكلة بالنسبة لنا لأننا دائمًا ما نطور أداء لاعبينا خلال التدريبات لمواجهة تلك الطوارئ".

ومن جانبه قال ستيفان سيسينيو: "سوف نؤدي بشكل أفضل عن المباراة السابقة على أن نعالج جميع أخطائنا للفوز بنقاط المباراة الثلاث".

وأضاف "التعليمات التي اتلقاها من المدير الفني هي اللعب بشكل متوازن دفاعًا وهجومًا أمام غينيا بيساو مع العمل على تعويض غياب أي لاعب أساسي".

وأتم "نخوض اللقاء دون أي ضغوط ونهدف لإسعاد جماهيرنا الوفية التي تنتظر منا الظهور بشكل مشرف خلال البطولة الأفريقية وتحقيق مركز متقدم خلال تلك المنافسات".

وحققت بنين المفاجأة في الجولة الأولى وتعادلت مع غانا بهدفين لمثلهما، فيما خسرت غينيا بيساو أمام الكاميرون 2-0.

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