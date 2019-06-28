أجيري يرفض حضور الإعلام لمران المنتخب الرئيسي قبل لقاء أوغندا

رفض خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي لمنتخب مصر، دخول وسائل الإعلام لمران الفريق الرئيسي قبل لقاء أوغندا.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خوض مران المنتخب الرئيسي مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة أوغندا.

وأبلغ أجيري، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بذلك أيضا، على أن يكون المران سريا.

منتخب مصر ضمن التأهل إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية بعد فوزين متتاليين على زيمبابوي والكونغو الديموقراطية.

ويلتقي منتخب مصر مع أوغندا مساء الاحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية.

ويحتاج الفراعنة للفوز من أجل تصدر المجموعة، في انتظار تحديد المنافس في الدور التالي.

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