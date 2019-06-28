بسبب المرض.. ريتشارلسون مهدد بالغياب عن نصف نهائي كوبا أمريكا

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 12:08

كتب : إسلام أحمد

ريتشارلسون - البرازيل - بوليفيا

لم يخض ريتشارلسون جناح المنتخب البرازيلي مواجهة باراجواي بسبب المرض، وقد يغيب عن مباراة المربع الذهبي من كوبا أمريكا 2019.

الجناح البالغ 22 عاما جاء سبب عدم مشاركته التهاب الغدة النكفية، والتي حصل بسبب على راحة تامة لمدة 5 أيام.

الفريق الطبي للمنتخب البرازيلي بدأ التحضير من أجل تحصين اللاعبين بتطعيمهم من أجل عدم فقدان لاعب آخر فيما تبقى من مشوار.

أخبار متعلقة

كسر عقدة استمرت 18 عاما.. ركلات الترجيح تطير بالبرازيل لنصف نهائي كوبا أمريكا 1000 مبروك.. البرازيل في مواجهة أصحاب الحظ القبيح جمال الشريف يفسر سبب إلغاء هدفي البرازيل أمام فنزويلا بالفيديو - البرازيل تسحق بيرو.. وفنزويلا تلحق بها في ربع نهائي كوبا أمريكا

البرازيل حققت الفوز بركلات الترجيح لتنهي عقدة استمرت 18 عاما أمام باراجواي وتتأهل للمربع الذهبي لكوبا أمريكا لأول مرة منذ 12 عاما.

ريتشارلسون لاعب إيفرتون الإنجليزي خاض 12 مباراة دولية بقميص السامبا وسجل 5 أهداف.

شارك ريتشارلسون في مباراتي بوليفيا وفنزويلا وجلس على مقاعد البدلاء في مواجهة بيرو بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

غياب ريتشارلسون عن مواجهة المربع الذهبي قد تزيد من متاعب البرازيل حال تكرر غياب فيرناندينيو الذي لم يتعاف من الإصابة بشكل كامل.

ونتنظر البرازيل معرفة هوية المنافس في المربع الذهبي عقب نهاية مواجهة الأرجنتين وفنزويلا.

اقرأ أيضا:

تحيا الجزائر.. فاشهدوا

مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي

تعرف على وديات الأهلي في معسكر إسبانيا

خبر في الجول - بعد تدخل 5 لاعبين.. اتحاد الكرة يدرس العفو عن وردة

أرقام في الجول توضح.. فجوة في خط وسط منتخب مصر

انتصار تاريخي لمدغشقر

مصدر في الزمالك يحدد لـ في الجول 5 مراكز تحتاج الدعم.. "جناح أيسر تحسبا لرحيل كهربا"

البرازيل كوبا أمريكا ريتشارلسون

نرشح لكم

أخر الأخبار

أزمة المكافآت تتجدد في صفوف زيمبابوي.. واتحاد الكرة: لن ننسحب من البطولة 10 دقيقة | مصر 2019
الخنيسي والبدري يقودان تونس.. وساسي يواصل الجلوس على الدكة أمام مالي ساعة | مصر 2019
أجيري يرفض حضور الإعلام لمران المنتخب الرئيسي قبل لقاء أوغندا ساعة | مصر 2019
رسميا - استبعاد ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي ساعة | أوروبا
تجول مع في الجول داخل غرفة ملابس المغرب قبل مواجهة كوت ديفوار 2 ساعة | مصر 2019
لعبة تفاعلية - تجول داخل غرفة ملابس تونس 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 2 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي

قد ينال إعجابك