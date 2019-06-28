بسبب المرض.. ريتشارلسون مهدد بالغياب عن نصف نهائي كوبا أمريكا

لم يخض ريتشارلسون جناح المنتخب البرازيلي مواجهة باراجواي بسبب المرض، وقد يغيب عن مباراة المربع الذهبي من كوبا أمريكا 2019.

الجناح البالغ 22 عاما جاء سبب عدم مشاركته التهاب الغدة النكفية، والتي حصل بسبب على راحة تامة لمدة 5 أيام.

الفريق الطبي للمنتخب البرازيلي بدأ التحضير من أجل تحصين اللاعبين بتطعيمهم من أجل عدم فقدان لاعب آخر فيما تبقى من مشوار.

البرازيل حققت الفوز بركلات الترجيح لتنهي عقدة استمرت 18 عاما أمام باراجواي وتتأهل للمربع الذهبي لكوبا أمريكا لأول مرة منذ 12 عاما.

ريتشارلسون لاعب إيفرتون الإنجليزي خاض 12 مباراة دولية بقميص السامبا وسجل 5 أهداف.

شارك ريتشارلسون في مباراتي بوليفيا وفنزويلا وجلس على مقاعد البدلاء في مواجهة بيرو بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

غياب ريتشارلسون عن مواجهة المربع الذهبي قد تزيد من متاعب البرازيل حال تكرر غياب فيرناندينيو الذي لم يتعاف من الإصابة بشكل كامل.

ونتنظر البرازيل معرفة هوية المنافس في المربع الذهبي عقب نهاية مواجهة الأرجنتين وفنزويلا.

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