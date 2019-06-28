كسر عقدة استمرت 18 عاما.. ركلات الترجيح تطير بالبرازيل لنصف نهائي كوبا أمريكا

منذ عام 2001 لم يستطع منتخب البرازيل التغلب أبدا على باراجواي في كوبا أمريكا ولكن بعد 18 عاما أنهى السليساو تلك اللعنة رسميا.

منتخب البرازيل يفوز على باراجواي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعدما تعادلا سلبيا بدون أهداف ويطيرون لنصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

وينتظر منتخب البرازيل الفائز من الأرجنتين أو فنزويلا لملاقاته في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها منتخب البرازيل نصف نهائي كوبا أمريكا منذ عام 2007 حينما توج السليساو باللقب.

أما منتخب باراجواي ففشل في تكرار إنجاز عام 2015 حينما بلغ نصف النهائي آنذاك.

وطوال الـ18 عاما السابق التقى منتخب البرازيل بمنافسه باراجواي أربع مرات في كوبا أمريكا خسرهم السليساو جميعا من بينهم مرتين بركلات الترجيح.

لكن اليوم أليسون بيكر حارس المرمى ولاعب بارجواي تكفلا بكل شيء لينهيا العقدة.

جاء الشوط الأول هادئا في أغلب أحداثه ولم تكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة سوى فرصة لمنتخب باراجواي في الدقيقة 30 حيث سدد ديرليس جونزاليس الكرة بقوة بيمناه من داخل منطقة الجزاء ولكن أليسون والعارضة تكفلا بالتصدي للتسديدة.

أما الشوط الثاني فجاء مثيرا ضغط قوي للغاية من منتخب البرازيل واعتماد تام على الهجمات المرتدة من باراجواي.

وشهدت الدقيقة 56 احتساب ركلة جزاء للبرازيل بداعي عرقلة جابرييل خيسوس لكن بعدما لجأ الحكم لتقنية الفيديو احتسب خطأ من على حدود منطقة الجزاء وطرد فابيان بالبوينا.

وكاد أرتور يسجل هدفا في الدقيقة 70 لكن حارس باراجواي تصدى ببراعة.

ذلك قبل أن يسدد فيليبي كوتينيو كرة رائعة لكن تصويبته ارتطمت بأقدام مدافعي باراجواي وذهبت إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 90 سدد ويليان كرة رائعة للغاية ولكن تسديدته اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى باراجواي.

ورغم احتساب سبع دقائق وقت محتسب بدل من الضائع وضغط قوي من باراجوي لم يستطع السليساو تسجيل هدفا ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح تصدى أليسون لأول ركلات باراجواي ولكن أضاع روبرتو فيرمينو الركلة الرابعة وبدا أن الضيوف سيعودون في النتيجة.

لكن لاعب باراجواي الذي سدد الركلة الأخيرة أرسلها لخارج الملعب ليأتي خيسوس ويسجل الركلة الخامسة بنجاح ويرسل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

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