في كل جيل في تاريخ الكرة يُظلم بعض اللاعبين بسبب عدم اختيارهم للانضمام لمنتخبات بلادهم أو لعدم تسليط الضوء عليهم بشكل كاف.

ووجه FilGoal.com سؤالا إلى نجوم الكرة المصرية هو من ظُلم في جيلك؟

والآن مع إجابات نجوم الكرة المصرية.

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