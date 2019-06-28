خاص فيديو في الجول – نجوم الكرة المصرية يختارون لاعبين ظُلموا في جيلهم
الجمعة، 28 يونيو 2019 - 03:58
كتب : FilGoal
في كل جيل في تاريخ الكرة يُظلم بعض اللاعبين بسبب عدم اختيارهم للانضمام لمنتخبات بلادهم أو لعدم تسليط الضوء عليهم بشكل كاف.
ووجه FilGoal.com سؤالا إلى نجوم الكرة المصرية هو من ظُلم في جيلك؟
والآن مع إجابات نجوم الكرة المصرية.
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