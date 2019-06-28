اليوم الإفريقي – الأمل العربي في مواجهة طموح أصحاب الصواريخ وثأر الأفيال

تأهل منتخب مصر ولحق به الجزائر ومن أجل اكتمال العقد العربي في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019 سيتعين على المغرب وتونس خوض مباراتين غاية في الصعوبة.

FilGoal.com يقدّم مباريات اليوم الثامن لكأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

تونس ومالي

يبدأ اليوم الإفريقي في استاد السويس في الرابع والنصف بمواجهة غاية في الصعوبة بين منتخب تونس ومالي.

رفقاء يوسف المساكني خرجوا بتعادل مخيب للآمال في الجولة الأولى بهدف لمثله ضد أنجولا، فيما تكفلت صواريخ لاعبو مالي بكل شيء وأمطروا شباك موريتانيا بأربعة أهداف وتلقوا هدفا وحيدا.

نسور قرطاج لا يملكون ذكرى جيدة في مواجهة مالي إذ أن المباراة الوحيدة التي جمعت بينهما في كأس أمم إفريقيا كانت في نسخة عام 1994 في دور المجموعات وانتهت بهزيمة تونس على أرضها بهدفين دون رد.

في ذلك الوقت تأهل منتخب مالي لربع النهائي بل وذهبت لحصد المركز الرابع فيما ودعت تونس البطولة من مرحلة المجموعات.

ولم يلتق المنتخبان منذ عام 2011 في مباراة ودية وفازت فيها تونس بأربعة أهداف لهدفين.

المغرب وكوت ديفوار

ومن ملعب السويس سننتقل إلى ملعب السلام حيث يشهد مواجهة نارية تجمع بين المغرب وكوت ديفوار.

كلا المنتخبان لم يقنعا كثيرا في الجولة الأولى رغم الانتصار، فالمغرب فازت على ناميبيا بهدف عكسي في الدقيقة 89، وكوت ديفوار تغلبت على جنوب إفريقيا بالنتيجة ذاتها.

اللقاء يعد ثأري بالنسبة للأفيال بعدما تعادل منتخب المغرب معهم ذهابا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وتغلبوا عليهم في عقر دارهم هناك في أبيدجان بهدفين دون رد ليخطف أسود الأطلس بطاقة التأهل للمونديال.

ذلك الأمر تسبب في غياب كوت ديفوار عن المشاركة في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2006.

وفي دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2017 فاز منتخب المغرب على كوت ديفوار بهدف دون رد سجله رشيد عليوي.

وخلال تلك البطولة وصل منتخب المغرب لربع النهائي قبل الهزيمة أمام مصر، فيما خرج منتخب كوت ديفوار من البطولة من مرحلة المجموعات.

جنوب إفريقيا وناميبيا

ومع البقاء في ملعب السلام وفي تمام العاشرة مساء سيختتم اليوم الإفريقي بلقاء بين الجريحين جنوب إفريقيا وناميبيا.

لم يلتق المنتخبان في كأس أمم إفريقيا سوى مرة واحدة فقط كانت في عام 1998 في دور المجموعات وحينها فازت جنوب إفريقيا بأربعة أهداف لهدف.

وفي ذلك الوقت بلغ منتخب جنوب إفريقيا النهائي قبل الهزيمة أمام مصر، بينما ودع المنتخب الناميبي البطولة من دور المجموعات.

وتعد هذه هي المشاركة الثالثة لناميبيا في البطولة بعد 1998 و2008 وفي كلا المرتين لم يستطع الفريق تحقيق أي فوز أو تجاوز دور المجموعات.

لذا فإن الفوز على جنوب إفريقيا قد يصعد به للمركز الثاني حال هزيمة أي من المغرب أو كوت ديفوار شريطة التفوق بفارق الأهداف أو على أقل تقدير الوصول للمركز الثالث على أمل حجز بطاقة مؤهلة منه لدور الـ16.

أما بالنسبة لجنوب إفريقيا فالفريق بلغ ربع نهائي البطولة التي استضافها في 2013 وودعها في 2015 من دور المجموعات وغاب عن نسخة 2017.

المنتخب المتوج بالبطولة في مشاركته الأولى فيها في عام 1996 على أرضه لم يستطع بلوغ نصف النهائي منذ عام 2000.

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