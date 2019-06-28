مواعيد مباريات الجمعة 28 يونيو 2019 والقنوات الناقلة – لقاءات مثيرة في إفريقيا وكوبا أمريكا

أنتم على موعد مع يوم عامر بالمباريات. سواء إفريقيا أو في كوبا أمريكا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 28 يونيو 2019 والقنوات الناقلة.

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البداية في إفريقيا. وستكون المباراة الأولى في الرابعة والنصف عصرا بين تونس ومالي. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 وتايم سبورت.

واللقاء الثاني سيكون بين المغرب وكوت ديفوار في قمة اليوم. اللقاء منقول أيضا عبر قناة بي إن ماكس 1 وتايم سبورت في السابعة مساء.

ثم الختام الإفريقي في العاشرة مساء بين جنوب إفريقيا وناميبيا.

أما في كوبا أمريكا، فيلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفنزويلي في ربع النهائي الساعة التاسعة مساء. والمباراة منقولة عبر قناتي بي إن ماكس 4 وتايم سبورت.

وختام اليوم سيكون بين كولومبيا وتشيلي في الواحدة فجرا. والمباراة منقولة عبر قناتي تايم سبورت وبي إن ماكس 4.

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