مؤتمر إيمانويل أمونيكي: تنزانيا لم تكن مؤهلة للمنافسة في أمم إفريقيا

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 01:16

كتب : عاطف شادي

إيمانويل أمونيكي

يرى إيمانويل أمونيكي مدرب تنزانيا بأن فريقه لم يكن مؤهلا للمنافسة على التأهل من المجموعة بسبب نقص الخبرة.

منتخب تنزانيا أصبح أول المودعين لكأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الخسارة أمام كينيا مساء اليوم الخميس.

وقال أمونيكي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "بدأنا المباراة ضد كينيا بشكل جيد، ولكن فريقي لم يكن في وضع يسمح له بالمناسبة لغياب الخبرة عن اللاعبين".

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واستدرك "لكننا سعداء بالمشاركة في البطولة لأننا سنستفيد منها في أمم إفريقيا المقبلة".

مدرب نيجيريا أكمل "أعتقد أننا محظوظون بالتأهل الى أمم إفريقيا، ولكن فريقي ينقصه الكفاءات والخبرة".

وواصل "الدوري التنزاني يحتاج للتطور، وأن يكتسب لاعبيه الخبرة من اللعب في خارج الديار".

وأتم "من المهم أن يكون اللاعبين لديهم الخبرة التي تساعدهم في التعامل عند استلام الكرة. أتمنى أن يكون موقفنا أفضل في المستقبل بما يسمح لنا بالمنافسة".

وضمن منتخب تنزانيا احتلال المركز الرابع والأخير في المجموعة الثالثة، ليودع البطولة رسميا في أولى مشاركاتهم تاريخيا.

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