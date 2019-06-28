مؤتمر مدرب كينيا: الفوز على تنزانيا سيبقينا في مصر لفترة أطول

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 01:00

كتب : عاطف شادي

مدرب كينيا

يرى سيباستيان مونييه مدرب منتخب كينيا أو فوز فريقه على تنزانيا سيجعلهم يبقون في مصر لفترة أطول.

فاز منتخب كينيا على تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية.

وقال مونييه مدرب كينيا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سعيد بأول فوز في بطولة أمم إفريقيا، والذي سيعني لنا الكثير".

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وأضاف "الفوز سيمكننا من البقاء في البطولة، وفي مصر لفترة أطول".

مدرب كينيا أتبع "ظهرت بعض نقاط الضعف فينا، ولكنني أجريت تعديلات مكنتنا من العودة للمباراة وتحقيق الفوز".

مونييه أتم "لم أكن لأستطيع قبول خسارة هذه المباراة، ولا أخشى إشراك لاعبين صغار السن مثل يانجلي الذي أفاد الفريق وأثبتنا ذلك اليوم".

فوز كينيا رفع رصيدهم للنقطة الثالثة في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثالثة من أمم إفريقيا 2019.

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