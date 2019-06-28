واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 00:52

كتب : FilGoal

أداما نياني - منتخب مالي - صورة أرشيفية

قرر الجهاز الفني لمنتخب مالي استبعاد مهاجم المنتخب أداما نياني من المعسكر بسبب "سوء السلوك".

أداما نياني صاحب الـ 26 عاما صفع عبد الله ديابي قائد منتخب مالي في واقعة مثيرة للغاية.

مهاجم رويال شارلروا البلجيكي صفع قائد منتخب بلاده خلال الحصة التدريبية للمنتخب، مما جعل الجهاز الفني يقرر مباشرة استبعاد اللاعب من المعسكر، وفقا لصحيفة (فوت مالي) المختصة بتغطية أخبار مالي.

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وكشف مصدر مسؤول في بعثة منتخب مالي لموقع "فوت مالي" أن سبب الأزمة بدأ حينما ذهب اللاعبون لمصفف الشعر في الفندق وذهب عبد الله ديابي قائد الفريق قبل أي من اللاعبين".

وفي تلك اللحظة غضب أداما نياني من تصرف قائد المنتخب وقال له: "لماذا تذهب أنت قبل أي شخص منا؟" ومن هنا بدأت الأزمة التي انتهت بصفع ديابي.

"فعل فاضح"، وفقا لما وصفته الصحيفة، تسبب في طرد أداما نياني من التدريبات ومن المعسكر بالكامل رغم استعداده للظهور أمام تونس.

نياني لم يشارك في المباراة الأولى لمنتخب مالي والتي انتهت بانتصار المنتخب برباعية مقابل هدف أمام موريتانيا.

بينما تألق عبد الله ديابي وسجل وقائد منتخب بلاده للانتصار الأول.

ويستعد منتخب مالي لمواجهة منتخب تونس يوم الجمعة في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، في لقاء كان من المنتظر أن يظهر فيه أداما نياني، لولا قرار استبعاده.

ويحتل منتخب مالي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، ويليه منتخبا تونس وأنجولا بنقطة ثم منتخب موريتانيا بلا نقاط.

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