"لسنا مرشحين للفوز باللقب" وتحضير شهر كامل.. ماذا قالت صحف الجزائر بعد الفوز على السنغال

حقق المنتخب الجزائري انتصارا هاما جدا وصعبا على حساب السنغال بهدف دون رد في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا في ملعب الدفاع الجوي يوم الخميس ليحجز مقعده رسميا في دور الـ16.

فماذا قالت الصحف الجزائرية عن الفوز على أسود التيرانجا؟

عنون موقع"النهار أونلاين" قائلا: " الخضر يتأهلون للدور الثمن النهائي للكان".

أما موقع "الخبر" فقال: "الخضر يطيحون بالسنغال ويتأهلون للثمن نهائي".

وجاء عنوان موقع صحيفة "الشروق" مشابها لسابقيه إذ جاء كالتالي "الخضر يتأهّلون إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا".

فيما جاء عنوان موقع صحيفة "الهداف" كالتالي "رسميا: الجزائر تتأهل كمتصدر للمجموعة وهذا هو منافسنا في الدور المقبل".

وعن التصريحات التي جاءت عقب المباراة نقل موقع "النهار" تصريحات من جمال بلماضي مدرب الجزائر الذي قال: "رغم فوزنا على السنغال لم نلبس بعد ثوب بطل إفريقيا لكن الأكيد أن الفوز على منتخب مرشح للتتويح ليس شيئا صغيرا وسهلا".











































































أما موقع صحيفة "الشروق" فنقل تصريحات المدرب التي قال فيها: "من حقنا الافتخار بالفوز والتأهّل، لكن يجب أن لا نغترّ، فنحن مازلنا في دور المجموعات، والطريق يبقى طويلا وشاقا نحو النهائي الإفريقي".

وأضاف "حضرنا جيدا للمنافس السنغالي لما يقرب من شهر واللاعبون كانوا في المستوى المطلوب وقدموا ما طلبته منهم أنا فخور بثاني فوز وأيضا بالمرور للدور الثاني".

وفي صحيفة "الهداف" قال بلماضي: " "هذا مجرد فوز في دور المجموعات وتنتظرنا سبع مباريات لبلوغ النهائي، الفوز على السنغال ليس في متناول الجميع لكن هذا لا يعني إننا مرشحون للتتويج".

وعن أداء لاعبيه قال: "اللاعبون التزموا بتعليماتي لكن الروح القتالية هي التي صنعت الفارق".

فيما قال يوسف عطال لاعب المنتخب الجزائري في تصريحاته التي نقلها موقع "الشروق" عقب المباراة: "فخور بالفوز لكن يجب أن نضع أرجلنا في الأرض ونتواضع فنحن لسنا الأفضل في تلك البطولة".

ونقلت كذلك صحيفة "الهداف" تصريحاته التي قال فيها: "لم نصل بعد، نحن متعطشون للفوز باللقب والطريق لا يزال طويلا جدا"، وأضاف: "لعبنا كمحاربين وحققنا ما كنا نصبو إليه، لم نركز على ساديو ماني، بل ركزنا على تحقيق الفوز".

فيما قال رجل المباراة إسماعيل بن ناصر في تصريحاته التي نقلتها ذات الصحيفة: " لقد حققنا فوزا مقنعا ولعبنا جيدا، في الشوط الثاني كنا أحسن ونجحنا في الفوز، أنا في حالة ممتازة والشعب خلفنا ونشعر الآن أننا فريق لا يهزم، تشجيع الجماهير جعلنا نقدم 200% مما نملك".

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