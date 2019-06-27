البلايلي: الفوز على السنغال لن يكون الأخير لنا

شدد يوسف البلايلي مهاجم منتخب الجزائر على رغبة محاربو الصحراء في الوصول لأبعد نقطة في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وفاز منتخب الجزائر على السنغال بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات، ليضمن التأهل لثمن نهائي البطولة.

وقال البلايلي عقب المباراة: "السنغال دائما كانت من المنتخبات المرشحة للفوز باللقب واستطعنا التغلب عليهم".

وأضاف "هذه لن تكون أخر مباراة لنا نحقق فيها الفوز".

وأتم تصريحاته "استعدادات الجزائر للأمم كانت جيدة ونتمنى أن يحالفنا الحظ في البطولة".

وسجل البلايلي هدف فوز الجزائر على السنغال بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وضمن منتخب الجزائر التأهل لدور الـ16 بعد الفوز على كينيا والسنغال، ليكون ثالث المتأهلين لهذا الدور بعد نيجيريا ومصر.

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