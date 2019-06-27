أليو سيسيه: خسرنا أمام الجزائر رغم الأخطاء القليلة

الخميس، 27 يونيو 2019 - 23:07

كتب : FilGoal

أليو سيسيه - السنغال - الجزائر

يرى أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أن فريقه لم يرتكب الكثير من الأخطاء التي تؤدي إلى الخسارة أمام الجزائر في أمم إفريقيا.

وخسر منتخب السنغال أمام الجزائر بهدف دون رد في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وقال سيسيه عقب المباراة: "الأخطاء كانت قليلة، غير ذلك علينا أن نلعب بشكل جيد أمام كينيا في اللقاء المقبل كي نتأهل".

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وأضاف "علينا أيضا الاستعداد جيدا لهذه المواجهة الهامة".

وأكمل "سنستعيد المصابين والغائبين أمام كينيا وذلك أمرا هاما جدا بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "إدريسا جايا سيلعب أمام كينيا وعلينا أن نحشد قوتنا بالكامل لنستطيع إكمال مسيرتنا".

وفاز منتخب السنغال في المباراة الأولى على تنزانيا ثم خسر من الجزائر، وسيلعب في الجولة الثالثة أمام كينيا ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

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