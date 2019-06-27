الصباح المغربية: الوداد تحرك لاستعادة أشرف بنشرقي.. الهلال يرغب في الاستغناء عنه

كشفت صحيفة (الصباح) المغربية تحرك نادي الوداد الرياضي المغربي في اتجاه استعادة مهاجمه السابق أشرف بنشرقي من الهلال السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى "إدارة الوداد ترغب في استعادة أشرف بنشرقي وبدأت التحرك من أجل ذلك".

وأضافت "الوداد بدأ حديثه مع وكيل بنشرقي تحسبا لموقف الهلال".

إدارة الهلال السعودي قررت الاستغناء عن أشرف بنشرقي رغم تبقي موسم ونصف موسم في عقده، وفقا لمصادر سعودية تحدثت مع الصحيفة المغربية.

وطلبت إدارة الهلال من وكيل أعمال بنشرقي الحضور إلى الرياض من أجل مناقشة العروض المقدمة للاعب.

أشرف بنشرقي صاحب الـ 24 عاما انضم لـ لانس الفرنسي في أغسطس الماضي قادما من الهلال السعودي، على سبيل الإعارة والآن يستعد للعودة من جديد لـ السعودية.

ولعب بنشرقي 24 مباراة في الموسم مع لانس ونجح في التسجيل 3 مرات والصناعة مرة.

مهاجم الوداد السابق تألق مع فريقه المغربي ليقوده لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا في 2016-17 على حساب الأهلي.

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