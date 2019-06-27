بلماضي: نعمل على التكتيك الفني داخل الملعب منذ شهر.. هدفنا الصدارة

الخميس، 27 يونيو 2019 - 21:47

كتب : FilGoal

يوسف البلايلي - الجزائر - السنغال

تحدث جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عقب انتصار منتخب بلاده على السنغال، مشيرا إلى "دخلنا المباراة بهدف واحد وحققنا ما نريد".

منتخب الجزائر انتصر على منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب الجزائر: "دخلنا المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز للعبور لدور الـ 16".

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وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "السنغال منتخب قوي ومرشح للبطولة ونجحنا في الفوز عليه".

وواصل "نعمل على التكتيك الفني داخل الملعب منذ شهر، وأظهرنا ذلك خلال مواجهة السنغال. أشكر الجميع على المجهود الرائع طوال أحداث المباراة".

وتابع "الفوز على السنغال ليس سهلا على الإطلاق. الجميع يعلم جيدا مدى قوة المنتخب".

وأتم "نجحنا في الانتصار والآن هدفنا صدارة المجموعة".

وقدم المنتخب الجزائري أداءً جيدا جدا للمباراة الثانية على التوالي لينجح في تحقيق الانتصار على المنتخب العنيد السنغال، ويصل دور الـ 16.

واحتل المنتخب الجزائري الصدارة بـ 6 نقاط ويواجه منتخب تنزانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات يوم الاثنين المقبل الموافق الأول من الشهر المقبل.

رصيد السنغال جُمد عند النقطة الثالثة في انتظار مصير المنتخب في الجولة الثالثة أمام كينيا.

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