بن ناصر: دعم الجماهير يجعلنا نشعر أننا لا نهزم

أبدى إسماعيل بن ناصر لاعب وسط منتخب الجزائر سعادته الكبيرة بدعم الجماهير لمحاربو الصحراء خلال بطولة كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

وحصل بن ناصر على جائزة رجل مباراة الجزائر والسنغال، والتي فاز بها الخضر بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وقال بن ناصر عقب المباراة: "حققنا الفوز وهو الأهم وليس طريقة الفوز".

وأضاف لقناة بي إن سبورتس "يجب أن نسعد بهذا الفوز أمام منتخب قوي مثل السنغال ويجب أن نواصل بهذه الطريقة في المباريات المقبلة".

وأكمل "واجهنا صعوبات في الشوط الثاني والمدرب طلب منا أن نبذل المزيد من الجهد لتحقيق الفوز".

وشدد "كان لدينا رغبة أكبر على أرض الملعب وأظهرنا ذلك".

وعن فوزه بجائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي "الكل في المنتخب يبحث عن راحتي والمدرب يثق في بشكل كبير".

وأتم تصريحاته "الجماهير تدعمنا بقوة ونشعر معهم أننا لا نهزم، عائلتي أيضا كانت حاضرة للمباراة وكان علينا أن نقدم 200% من مستوانا".

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