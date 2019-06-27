أبو تريكة: منتخب الجزائر هو أفضل منتخب عربي حتى الآن في أمم إفريقيا

تغنى محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية بما قدمه المنتخب الجزائري أمام منتخب السنغال في قمة بطولة أمم إفريقيا 2019.

منتخب الجزائر انتصر على منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة. (طالع التفاصيل)

وقدم المنتخب الجزائري أداءً جيدا جدا للمباراة الثانية على التوالي في البطولة.

وقال أبو تريكة: "منتخب الجزائر هو أفضل منتخب عربي حتى الآن ظهر في بطولة أمم إفريقيا".

وأضاف خلال تواجده في استوديو بي إن سبورتس "المنتخب الجزائري هو الأكثر تطورا من الجولة الأولى للثانية في البطولة، بين كل المنتخبات".

وواصل "أداء منتخب الجزائر سيواصل التطور في كل المباريات المقبلة في الدوري".

وتابع "مع كل مواجهة للمنتخب الجزائري أمام منتخب قوي، سيظهرون بقوة وشراسة كبيرة. هم منتخب رائع".

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🇩🇿 1 - 0 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/XFD97lPMRv — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 27, 2019

وقدم المنتخب الجزائري أداءً جيدا جدا للمباراة الثانية على التوالي لينجح في تحقيق الانتصار على المنتخب العنيد السنغال، ويصل دور الـ 16.

واحتل المنتخب الجزائري الصدارة بـ 6 نقاط ويواجه منتخب تنزانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات يوم الاثنين المقبل الموافق الأول من الشهر المقبل.

رصيد السنغال جُمد عند النقطة الثالثة في انتظار مصير المنتخب في الجولة الثالثة أمام كينيا.

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