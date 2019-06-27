للمرة الثانية على التوالي.. بن ناصر رجل مباراة الجزائر والسنغال

الخميس، 27 يونيو 2019 - 21:18

كتب : عاطف شادي

إسماعيل بن ناصر

أداء قوي وروح عالية في وسط الملعب ومساهمة كبيرة في انتصارين متتاليين لمحاربو الصحراء، لذلك بالتأكيد كان من الطبيعي أن يحصل إسماعيل بن ناصر على لقب أفضل لاعب في المباراة الثانية على التوالي لمنتخب الجزائر.

وحصل إسماعيل بن ناصر على جائزة أفضل لاعب في مباراة الجزائر والسنغال التي حسمها محاربو الصحراء بهدف دون رد، ليتأهل الخضر لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

وقدم بن ناصر أداء قوي في وسط الملعب ودافع بشراسة مع زملائه عن مرمى الجزائر ليحقق محاربو الصحراء الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات.

أخبار متعلقة

تحيا الجزائر.. فاشهدوا مدرب مدغشقر: ما حققناه إنجازا كبيرا في أول ظهور لنا بأمم إفريقيا قائد غانا خارج قمة المجموعة أمام الكاميرون مدرب بوروندي: الطقس الحار أثر على مستوانا أمام مدغشقر صاحب هدف الفوز التاريخي أفضل لاعب في مباراة مدغشقر وبوروندي انتصار تاريخي لمدغشقر تشكيل قمة أمم إفريقيا - هجوم ناري للجزائر والسنغال

وكان بن ناصر لاعب إمبولي الإيطالي فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الجزائر السابقة ضد كينيا.

ويلعب منتخب الجزائر في المباراة المقبلة ضد تنزانيا في ختام منافسات المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا.

اقرأ أيضا:

تحيا الجزائر.. فاشهدوا

مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي

تعرف على وديات الأهلي في معسكر إسبانيا

خبر في الجول - بعد تدخل 5 لاعبين.. اتحاد الكرة يدرس العفو عن وردة

أرقام في الجول توضح.. فجوة في خط وسط منتخب مصر

انتصار تاريخي لمدغشقر

مصدر في الزمالك يحدد لـ في الجول 5 مراكز تحتاج الدعم.. "جناح أيسر تحسبا لرحيل كهربا"

الجزائر إسماعيل بن ناصر السنغال كأس أمم إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بلماضي: نعمل على التكتيك الفني داخل الملعب منذ شهر.. هدفنا الصدارة 21 ثاتيه | مصر 2019
بن ناصر: دعم الجماهير يجعلنا نشعر أننا لا نهزم 4 دقيقة | مصر 2019
أبو تريكة: منتخب الجزائر هو أفضل منتخب عربي حتى الآن في أمم إفريقيا 28 دقيقة | مصر 2019
للمرة الثانية على التوالي.. بن ناصر رجل مباراة الجزائر والسنغال 29 دقيقة | مصر 2019
جون تيري: لا يوجد أفضل من لامبارد لينجح في قيادة تشيلسي 47 دقيقة | أوروبا
تحيا الجزائر.. فاشهدوا 48 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 2 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 3 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر 4 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي

قد ينال إعجابك