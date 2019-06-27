للمرة الثانية على التوالي.. بن ناصر رجل مباراة الجزائر والسنغال

أداء قوي وروح عالية في وسط الملعب ومساهمة كبيرة في انتصارين متتاليين لمحاربو الصحراء، لذلك بالتأكيد كان من الطبيعي أن يحصل إسماعيل بن ناصر على لقب أفضل لاعب في المباراة الثانية على التوالي لمنتخب الجزائر.

وحصل إسماعيل بن ناصر على جائزة أفضل لاعب في مباراة الجزائر والسنغال التي حسمها محاربو الصحراء بهدف دون رد، ليتأهل الخضر لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

وقدم بن ناصر أداء قوي في وسط الملعب ودافع بشراسة مع زملائه عن مرمى الجزائر ليحقق محاربو الصحراء الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات.

وكان بن ناصر لاعب إمبولي الإيطالي فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الجزائر السابقة ضد كينيا.

ويلعب منتخب الجزائر في المباراة المقبلة ضد تنزانيا في ختام منافسات المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا.

اقرأ أيضا:

تحيا الجزائر.. فاشهدوا

مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي

تعرف على وديات الأهلي في معسكر إسبانيا

خبر في الجول - بعد تدخل 5 لاعبين.. اتحاد الكرة يدرس العفو عن وردة

أرقام في الجول توضح.. فجوة في خط وسط منتخب مصر

انتصار تاريخي لمدغشقر

مصدر في الزمالك يحدد لـ في الجول 5 مراكز تحتاج الدعم.. "جناح أيسر تحسبا لرحيل كهربا"