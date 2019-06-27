مران الأهلي - برنامج بدني لـ رمضان وأجايي.. وتقسيمة قوية بقيادة لاسارتي

الخميس، 27 يونيو 2019 - 20:32

كتب : حسام نور الدين

رمضان صبحي - الأهلي - إنبي

خضع رمضان صبحي لاعب الأهلي لبرنامج بدني على هامش مران الفريق الأحمر مساء اليوم الخميس، بملعب التتش في مقر النادي بالجزيرة.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

ونفذ رمضان صبحي البرنامج البدني رفقة كل من جونيور أجايي وحسام عاشور وياسر إبراهيم لرفع المستوى البدني استعدادا لانطلاق المعسكر المغلق للموسم الجديد.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي للأهلي من قبل نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي بنهاية شهر يونيو الجاري.

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وقاد مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي تقسيمة قوية بين اللاعبين سبقها تدريبات خفيفة خوفا من الإرهاق.

ويتدرب الأهلي على فترتين صباحية ومسائية استعدادا للدخول في المعسكر المغلق.

ويسافر الأهلي إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل من أجل خوض معسكر الاستعداد للموسم الجديد.

الأهلي يتبقى له مباراتين في الدوري المصري أمام المقاولون العرب والزمالك يلعبهما عقب نهاية أمم إفريقيا.

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