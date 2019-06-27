مدرب مدغشقر: ما حققناه إنجازا كبيرا في أول ظهور لنا بأمم إفريقيا

الخميس، 27 يونيو 2019 - 19:40

كتب : هاني العوضي

ماركو إلايماهاريتا - مدغشقر - بوروندي

وصف نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر ما حققه فريقه في أمم إفريقيا مصر 2019 حتى الآن بالإنجاز الكبير.

وحقق مدغشقر فوزا تاريخيا على بوروندي بهدف دون رد، ليكون الأول للمنتخب الملغاشي في تاريخ بطولات أمم إفريقيا.

وقال نيكولا ديبوي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ما نحن فيه إنجازا كبيرا لنا وبمثابة مفاجأة للجميع كونها المشاركة الأولى لمدغشقر في أمم إفريقيا".

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وأضاف "أداء المنتخب كان جيدا في الشوط الأول فقط والطقس الحار أثر علينا في الشوط الثاني ورغم الإرهاق استطعنا تحقيق الفوز".

وأكمل "حتى الآن لم نتأهل للدور الثاني، ربما نحتل وصافة المجموعة ولكن ليس لدي الآن أي حسابات خاصة بالمباراة المقبلة ضد نيجيريا، ولكن بالتأكيد سنقاتل خلال المواجهة".

الفوز على بوروندي رفع رصيد مدغشقر إلى 4 نقاط في المجموعة الثانية للبطولة ليقترب كثيرا من عبور الدور الأول.

وكان مدغشقر تعادل في المباراة الأولى له ضد غينيا بنتيجة 2-2.

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