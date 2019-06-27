قائد غانا خارج قمة المجموعة أمام الكاميرون

سيغيب أندري أيو قائد منتخب غانا عن مباراة قمة المجموعة السادسة أمام الكاميرون يوم السبت بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب النجوم السمراء ضد الأسود التي لا تقهر يوم السبت على ملعب الإسماعيلية ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019.

وقال الاتحاد الغاني في بيان إن أيو سيغيب عن لقاء الكاميرون، ليكون ثاني اللاعبين الغانيين الغائبين عن اللقاء.

فتوماس أجيبونج جناح منتخب غانا سيغيب أيضا أمام الكاميرون يوم السبت بسبب الإصابة.

وأكد الاتحاد الغاني في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما لن يلحق بمباراة الكاميرون يوم السبت بسبب الإصابة التي لحقت به في لقاء بنين.

Captain André Ayew and Black Stars winger Thomas Agyepong out of today’s session due to injuries in the Tuesday’s match against Benin #TOTALAFCON2019 #BLACKSTARS pic.twitter.com/ACEiLzdxwu — Ghana Football Association (@ghanafaofficial) June 27, 2019

وتعادل منتخب غانا مع بنين إيجابيا بهدفين لكل منهما في ملعب الإسماعيلية في ختام الجولة الأولى من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019.

ويحتل منتخب غانا المركز الثاني في المجموعة السادسة بالتساوي مع بنين ولكل منهما نقطة واحدة خلف الكاميرون صاحبة الصدارة بثلاث نقاط.

فيما يأتي منتخب غينيا بيساو رابعا بدون أي نقطة.

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