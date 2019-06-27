قائد غانا خارج قمة المجموعة أمام الكاميرون

الخميس، 27 يونيو 2019 - 19:30

كتب : FilGoal

غانا - بنين - مصر 2019

سيغيب أندري أيو قائد منتخب غانا عن مباراة قمة المجموعة السادسة أمام الكاميرون يوم السبت بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب النجوم السمراء ضد الأسود التي لا تقهر يوم السبت على ملعب الإسماعيلية ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019.

وقال الاتحاد الغاني في بيان إن أيو سيغيب عن لقاء الكاميرون، ليكون ثاني اللاعبين الغانيين الغائبين عن اللقاء.

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فتوماس أجيبونج جناح منتخب غانا سيغيب أيضا أمام الكاميرون يوم السبت بسبب الإصابة.

وأكد الاتحاد الغاني في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما لن يلحق بمباراة الكاميرون يوم السبت بسبب الإصابة التي لحقت به في لقاء بنين.

وتعادل منتخب غانا مع بنين إيجابيا بهدفين لكل منهما في ملعب الإسماعيلية في ختام الجولة الأولى من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019.

ويحتل منتخب غانا المركز الثاني في المجموعة السادسة بالتساوي مع بنين ولكل منهما نقطة واحدة خلف الكاميرون صاحبة الصدارة بثلاث نقاط.

فيما يأتي منتخب غينيا بيساو رابعا بدون أي نقطة.

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