مدرب بوروندي: الطقس الحار أثر على مستوانا أمام مدغشقر

الخميس، 27 يونيو 2019 - 19:10

كتب : هاني العوضي

بوروندي

أرجع أوليفييه نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي تراجع مستوى فريقه أمام مدغشقر إلى الطقس الحار وتعرض اللاعبين للإجهاد.

وخسر منتخب بوروندي بهدف دون رد أمام مدغشقر في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

وقال نيونجيكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المستوى بشكل عام تراجع بسبب الإجهاد بعد مواجهة نيجيريا السابقة".

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وأضاف "أيضا ظروف الطقس الحار أثرت على اللاعبين، ولكن الحرارة المرتفعة كانت ضد طرفي المباراة".

وأكمل "لدينا بعض الأخطاء والتغييرات لم تعالجها في الملعب".

وأتم تصريحاته "هذه المشاركة الأولى لنا في أمم إفريقيا وبالتأكيد كرة القدم ليست سهلة، ولست راض عن الأداء الذي انخفض أكثر عن مباراة نيجيريا السابقة".

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