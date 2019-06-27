تشكيل قمة أمم إفريقيا - هجوم ناري للجزائر والسنغال

يدخل منتخبا الجزائر والسنغال مواجهة قمة أمم إفريقيا 2019 يوم الخميس بتشكيلتين ناريتين.

ويلعب المنتخب الجزائري مع نظيره السنغالي في السابعة من مساء الخميس في قمة المجموعة الثالثة.

ودفع جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بالقوة الضاربة لمحاربو الصحراء أمام السنغال.

بإشراك بوغداد بونجاح نجم هجوم السد القطري أساسيا، ومعه كل من رياض محرز ويوسف البلايلي وسفيان فيجولي.

وجاء تشكيل الجزائر بالكامل كالآتي:

المرمى: رايس مبولحي.

الدفاع: يوسف عطال - عيسى ماندي – بن العمري – رامي بن سبعيني.

الوسط: عدلان قديروة – إسماعيل بناصر – سفيان فيجولي.

الهجوم: رياض محرز – بغداد بونجاح – يوسف البلايلي.

السنغال

عاد النجم ساديو ماني لاعب ليفربول لمنتخب السنغال بعد الغياب عن لقاء تنزانيا الافتتاحي بسبب الإيقاف.

ويقود هجوم السنغال الثلاثي كيتا بالدي وإسماعيل سار ومباي نيانج.

وجاء تشكيل السنغال كالآتي:

المرمى: ميندي.

الدفاع: موسى واجي - ساليف ساني - خاليدو كوليبالي - يوسف سبالي.

الوسط: كيربين دياتا - إدريسا جايي - ألفريد نيداي -كيتا بالدي.

الهجوم: ساديو ماني - مباي نيانج.

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