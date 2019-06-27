صورة - شيكابالا في معسكر منتخب مصر

شهد يوم الخميس تواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك في معسكر منتخب مصر الذي يخوض كأس الأمم الإفريقية 2019.

وبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة الإفريقية التي تحتضنها مصر يوم 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

ونشر محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام تجمعه بشيكابالا ومحمد النني داخل المعسكر.

شيكابالا لم ينضم لصفوف منتخب مصر منذ المشاركة في كأس العالم 2018.

View this post on Instagram ❤️brother A post shared by Mahmoud Genish (@mahmoud.genish) on Jun 27, 2019 at 6:46am PDT

المنتخب المصري فاز على نظيره الكونغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2-0، حاصدا نقطته السادسة ومنفردا بصدارة المجموعة أمام أوغندا (4 نقاط)، زيمبابوي (نقطة واحدة)، الكونغو الديمقراطية بلا رصيد.

















































































































































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