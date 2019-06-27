صورة - شيكابالا في معسكر منتخب مصر

الخميس، 27 يونيو 2019 - 17:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح - شيكابالا - مصر

شهد يوم الخميس تواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك في معسكر منتخب مصر الذي يخوض كأس الأمم الإفريقية 2019.

وبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة الإفريقية التي تحتضنها مصر يوم 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

ونشر محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام تجمعه بشيكابالا ومحمد النني داخل المعسكر.

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شيكابالا لم ينضم لصفوف منتخب مصر منذ المشاركة في كأس العالم 2018.

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المنتخب المصري فاز على نظيره الكونغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2-0، حاصدا نقطته السادسة ومنفردا بصدارة المجموعة أمام أوغندا (4 نقاط)، زيمبابوي (نقطة واحدة)، الكونغو الديمقراطية بلا رصيد.

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