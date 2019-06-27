لاعب الجزائر السابق: إذا انتصرنا على السنغال فمبروك علينا لقب أمم إفريقيا

يعتقد مزوار عرفات لاعب منتخب الجزائر السابق أن محاربو الصحراء سيحصدون لقب بطولة أمم إفريقيا 2019 في حالة عبور عقبة السنغال.

ويلعب المنتخب الجزائري مع نظيره السنغالي في السابعة من مساء الخميس في قمة المجموعة الثالثة.

وقال مزوار عرفات عن حظوظ الخضر أمام السنغال: "الحظوظ متساوية، لكن المنتخب السنغالي يعتبر من بين أقوى 3 منتخبات في القارة السمراء إن لم يكن أقواها".

وأردف "المنتخب السنغالي على الورق أفضل منا نسبيا، لكن هذا لا يعني بأننا سنكون لقمة سائغة لهم، بل على العكس، الخضر عادة ما يظهرون بوجه طيب للغاية مع المنافسين الكبار".

وأضاف في تصريحات لجريدة الشروق الجزائرية "المباراة اختبار صعب وحقيقي، إلا أنه باستطاعتنا الخروج بنتيجة مرضية، وعلى جمال بلماضي إعداد الخطة التي تمكن من تحجيم خطورة عدة لاعبين ممتازين في صفوف أسود التيرانجا وعلى رأسهم نجم ليفربول ساديو ماني".

وأتم "صدقوني لو استطعنا الفوز على السنغال بالأداء والنتيجة فمبروك علينا البطولة الإفريقية من الآن، وهذه ليست مبالغة، لأن المنتخب الجزائري بعدها لا يمكن لأحد إيقافه".

وتتقاسم كلا من السنغال والجزائر صدارة المجموعة الثالثة إذ حققت الأولى الانتصار على تنزانيا بهدفين نظيفين، وهي نفس النتيجة التي فاز بها ثعالب الصحراء على كينيا.

وستكون مواجهة الخميس صداما قويا بين المنتخبين اللذين يعدان من أبرز المرشحين للتتويج باللقب القاري.

السنغال لم يسبق لها الفوز ببطولة أمم إفريقيا وتطمح للقب الأول في تاريخها، فيما فازت الجزائر ببطولة وحيدة عام 1990 على أرضها وبين جماهيرها.























































اقرأ أيضا:

خبر في الجول - بعد تدخل 5 لاعبين.. اتحاد الكرة يدرس العفو عن وردة

رسميا - برشلونة يعلن تعاقده عن صفقة جديدة

مصدر في الزمالك يحدد لـ في الجول 5 مراكز تحتاج الدعم.. "جناح أيسر تحسبا لرحيل كهربا"

اختبر معلوماتك في كأس إفريقيا -أي نادي يلعب فيه هؤلاء اللاعبون؟

خبر في الجول - الأهلي يستبعد مواجهة ثنائي الدوري الإنجليزي في معسكر إسبانيا

فانتازي الدوري الإنجليزي - صلاح الأغلى والنني والمحمدي ضمن الأقل سعرا