منتخب مصر: محمد الشناوي يشعر بالإرهاق ولا يعاني من إصابة

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر إن محمد الشناوي حارس الفريق لا يعاني من إصابة.

وشارك محمد الشناوي في مباراة زيمبابوي ولقاء الكونغو الديمقراطية وخرج بشباك نظيفة، بمباراتي أول جولتين بمرحلة المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وأوضح ناجي في تصريحات لقناة تايم سبورتس يوم الخميس: "محمد الشناوي يؤدي بخطى ثابتة في البطولة".

وأضاف "لم يسدد الضربات الثابتة وترك تسديد الـ4 كرات الأخيرة لأحمد حجازي بعدما شعر بالإرهاق".

وواصل ناجي "لن يتدرب الشناوي اليوم وسيخضع للراحة وبعض جلسات العلاج الطبيعي، لكنني أوكد أنه ليس مصابا لكنه يشعر بالإرهاق".

حول إمكانية الدفع بحارس آخر أمام أوغندا يوم الأحد أشار "الحراس الثلاثة على قدر كبير من المسؤولية وباستطاعتهم الدفاع عن قميص المنتخب ببسالة".

المنتخب المصري فاز على نظيره الكونغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2-0، حاصدا نقطته السادسة ومنفردا بصدارة المجموعة أمام أوغندا (4 نقاط)، زيمبابوي (نقطة واحدة)، الكونغو الديمقراطية بلا رصيد.













































































































































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