تيتي يفصح عن بديل كاسيميرو أمام باراجواي في كوبا أمريكا

الخميس، 27 يونيو 2019 - 16:06

كتب : إسلام أحمد

كاسيميرو

أفصح تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن تغيير في التشكيل الذي يلتقي باراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019.

كاسيميرو يغيب عن تشكيل البرازيل بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات في دور المجموعات، ولم يتعاف فيرناندينيو من إصابة الركبة بشكل كامل.

تيتي قرر إشراك آلان لاعب وسط نابولي الإيطالي في تشكيل البرازيل الذي يواجه الألبيروخا بدلا عن كاسيميرو.

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قال تيتي في المؤتمر الصحفي: "فيرناندينيو خارج المباراة، آلان يشارك، إذا فزنا وتأهلنا، قد يكون فيرناندينيو مستعدا للقاء المقبل".

كاسيميرو حصل على إنذار مرتين في مواجهتي فنزويلا وبيرو، وافتتح التسجيل في شباك الأخير في مباراة انتهت بخماسية دون رد.

بينما شارك لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي 85 دقيقة من المباراة الافتتاحية فقط أمام بوليفيا ولم يتواجد في الجولتين الثانية والثالثة.

آلان شارك كبديل لـ20 دقيقة أمام بيرو في الجولة الأخيرة لتحمل الظهور الدولي الرابع له بقميص السامبا.

وحال فوز البرازيل ستواجه الفائز من مباراة الأرجنتين وفنزويلا في المربع الذهبي.

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