بلهندة: قادرون على إسقاط كوت ديفوار رغم قوتها.. ولا أعلم سر انتقاد رينار

اعترف يونس بلهندة لاعب منتخب المغرب بقوة منافسه كوت ديفوار، لكنه شدد على قدرة أسود أطلس على تحقيق الثلاث نقاط.

يونس بلهندة النادي : جالاتا سراي المغرب

وخطف منتخب المغرب نقاط مباراة الافتتاح أمام ناميبيا بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة.

وقال بلهندة في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة: "منتخب كوت ديفوار فريق قوي ويعلمون عنا كل كبيرة وصغيرة".

وشدد "ونحن كذلك نعلم عنهم كل شئ وقادرون على تحقيق الثلاث نقاط للتأهل لثمن النهائي".

ويواجه منتخب المغرب فريق كوت ديفوار على ملعب السلام في السابعة من مساء غدا الجمعة.

وتعجب بلهندة من هجوم وسائل الإعلام على هيرفي رينار المدير الفني وقال: "لا أعلم لماذا ينتقدون المدرب، فهو مدير فني رائع وحقق نتائج مبهرة".

وشدد "من ينتقدونه ناكرين للجميل، المدرب حقق أشياء جيدة مع المنتخب وتأهل إلى كأس العالم ومع ذلك ينتقدونه، الأمر غريب بالنسبة لي".

وأضاف بلهندة "لدينا اصرار كبير من أجل الفوز بهذه البطولة ونتمنى الدعم وإبعاد روح الإحباط عن اللاعبين".

وأتم بلهندة تصريحاته "الجميع يعمل بروح المجموعة وغياب أي لاعب عن المباراة يجعلنا نعمل على تعويضه".

ويتقاسم منتخبا كوت ديفوار والمغرب صدارة المجموعة بعد فوز كل منهما بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية.

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