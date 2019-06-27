منتخب مصر: الفوز على أوغندا ضروري من أجل البقاء باستاد القاهرة حتى النهائي

يسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر تحقيق الفوز على أوغندا من أجل هدف أسمى من تصدر المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية 2019.

المنتخب المصري فاز على نظيره الكونغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2-0، حاصدا نقطته السادسة ومنفردا بصدارة المجموعة أمام أوغندا (4 نقاط)، زيمبابوي (نقطة واحدة)، الكونغو الديمقراطية بلا رصيد.

وقال أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في تصريحات لقناة تايم سبورتس: "الفوز في المباراة الثالثة على أوغندا مهم للغاية من أجل تصدر المجموعة والبقاء في استاد القاهرة حتى يوم 19 يوليو".

ويحتضن استاد القاهرة مباراة نهائي البطولة في هذا التاريخ.

وأضاف "التصدر يجعل الفريق يلاقي ثالث المجموعة الثالثة".

وواصل "الفريق يتحسن ويرتفع مستواه تدريجيا مثل أي بطولة مجمعة، نحن كجهاز فني نرى أن أداء الفريق في لقاء الكونغو الديمقراطية أفضل من الأداء أمام زيمبابوي".

وأتم "لا توجد مباريات سهلة في أمم إفريقيا، فالمنتخبات التي نلاقيها تملك لاعبين مميزين ويلعبون بخطط فنية جيدة، بدليل ما حدث في معظم مباريات البطولة".













































































































































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