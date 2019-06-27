مدرب جنوب إفريقيا: حزين من الانتقادات.. ونظيره الناميبي: نسعى للفوز على الأولاد
الخميس، 27 يونيو 2019 - 15:16
كتب : عاطف شادي
أعرب ستيوات باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، ولاعبه دين فورمان عن حزنهما من الانتقالات التي تعرض لها منتخب الأولاد في الآونة الأخيرة بعد السقوط أمام كوت ديفوار بهدف نظيف.
جنوب إفريقيا تلعب أمام ناميبيا على ستاد السلام في ثاني جولات مجموعات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.
وباكستر قال خلال المؤتمر الصحفي: "فريقي يسعي للفوز لتعويض الخسارة أمام كوت ديفوار، وكذلك ناميبيا خسر من المغرب بهدف في الدقائق الأخيرة لذا يرغب أيضا في التعويض".
وأضاف مدرب البافانا بافانا "نامببيا لعبت مباراة جيدة أمام المغرب، نكن لهم كل الاحترام، إذا فعلنا ذلك سنربح المباراة".
وتابع "يجب أن نكون واقعيين، وأن نربح بكل ما نملك، نستطيع أن نفعل ذلك، ويجب أن ننظر إلى نامبيا بطريقة واقعية، يجب أن يفكر اللاعبون بشكل إيجابي".
وأشار باكستر إلى حزنه من الانتقادات التي يتعرض له فريقه والتي ترجح العودة للديار مبكرا، أو الحديث عن ضعف منتخب ناميبيا، قائلا: "كل الأشخاص يعملون على تصدير الإحباط لنا، كنا ننتظر أن نرى 65 مليون شخصا يشجعوننا بدلا من المطالبة بقطع رؤوسنا".
وبشأن الخسارة أمام الأفيال، قال المدير الفني: "أهدرنا بعض الفرص، أعتقد أنه كان من حقنا ضربة جزاء، كانت هناك فرص ولكنها لم تكن كافية".
وأوضح "سيكون هناك تغييرات في تشكيل الأولاد أمام ناميبيا، أعرف الكثير عن ناميبيا وأيضا هم يعلمون عنا الكثير".
وتحدث دين فورمان لاعب منتخب جنوب إفريقيا، عن مواجهة منتخب بلاده غدا أمام ناميبيا، وقال فورمان: "لا ألتفت إلى الانتقادات التي توجه إلي وإلى باقي زملائي في الفريق، فنحن معتادون على ذلك. تركيزنا في المباريات فقط ولا نلتفت للانتقادات".
وبشأن الحصول على استراحات أثناء اللقاء لشرب المياه، أضاف فورمان "يجب أن يذهب اللاعبون لأخذ استراحات لأن الجو حار جدا، في المباراة السابقة كان هناك إصابة لأحد اللاعبين فتوجه الـ21 لاعبا الآخرين لشرب المياه".
أما ريكاردو مانيتي المدير الفني للمنتخب الناميبي فقد أكد سعادته بالمستوى الذى ظهر عليه في مباراة المغرب مشيرا على محاولة منتخب بلاده تقديم أداءً طيبًا في "مجموعة قوية للغاية يعتبر فريقه أضعف منتخب فيها".
وقال مانيتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة جنوب إفريقيا: "نعلم قوة منتخب الأولاد ولاعبيه وخسارته أمام كوت ديفوار ستصعب المواجهة".
وأضاف "طبيعة هذه المجموعة أننا نعلم جميعنا بعضنا البعض وأثبتنا ذلك في مباراة المغرب ومباراة الغد ستكون فرصة لنا للفوز والنظر للصعود للدور المقبل".
واستكمل قائلا: "هذه المباراة سيحاول كل فريق فيها حصد الثلاث نقاط ويجب أن نكون جاهزين، غدا أحد الأمسيات التي ستحدد هل من الممكن أن نتأهل أم سنرحل مبكرا".
كاتشى جان لاعب منتخب ناميبيا قال: "مواجهة جنوب إفريقيا صعبة نظرا لأن الفريق المنافس قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى لكننا سنطمح للحصول على الثلاث نقاط والهدف التأهل للدور المقبل".
وأشار جان "لعبنا مباراة كبيرة أمام المغرب وسنعمل على خوض مباراة قوية أمام منتخب الأولاد ولدينا من العزيمة والإصرار على ذلك".
واختتم لاعب ناميبيا "نعمل جميعا كلاعبين بروح المجموعة وهو ما ظهر في مباراة المغرب وكان مستوانا مفاجأة للجميع".
يذكر أن المغرب تتصدر المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع كوت ديفوار، ويأتي جنوب إفريقيا وناميبيا في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط
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