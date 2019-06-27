مدرب جنوب إفريقيا: حزين من الانتقادات.. ونظيره الناميبي: نسعى للفوز على الأولاد

أعرب ستيوات باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، ولاعبه دين فورمان عن حزنهما من الانتقالات التي تعرض لها منتخب الأولاد في الآونة الأخيرة بعد السقوط أمام كوت ديفوار بهدف نظيف.

جنوب إفريقيا تلعب أمام ناميبيا على ستاد السلام في ثاني جولات مجموعات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

وباكستر قال خلال المؤتمر الصحفي: "فريقي يسعي للفوز لتعويض الخسارة أمام كوت ديفوار، وكذلك ناميبيا خسر من المغرب بهدف في الدقائق الأخيرة لذا يرغب أيضا في التعويض".