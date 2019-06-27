جناح غانا يغيب عن قمة المجموعة أمام الكاميرون

الخميس، 27 يونيو 2019 - 14:43

كتب : FilGoal

غانا - بنين - مصر 2019

سيغيب توماس أجيبونج جناح منتخب غانا عن مباراة قمة المجموعة السادسة أمام الكاميرون يوم السبت بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب النجوم السمراء ضد الأسود التي لا تقهر يوم السبت على ملعب الإسماعيلية ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019.

وأكد الاتحاد الغاني في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما لن يلحق بمباراة الكاميرون يوم السبت بسبب الإصابة التي لحقت به في لقاء بنين.

أخبار متعلقة

مدرب كوت ديفوار يتحدث عن مواجهة "الأستاذ والتلميذ" مع رينار.. و"إذا لم نفز يجب ألا نخسر" مدرب موريتانيا: مواجهة أنجولا فرصة للاعبين للتعبير عن أنفسهم.. كانت لدينا رهبة من الافتتاح مدرب مالي: نسعى للذهاب بعيدا.. ونعول على نقاط قوتنا أمام تونس

وتعادل منتخب غانا مع بنين إيجابيا بهدفين لكل منهما في ملعب الإسماعيلية في ختام الجولة الأولى من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019.

ويحتل منتخب غانا المركز الثاني في المجموعة السادسة بالتساوي مع بنين ولكل منهما نقطة واحدة خلف الكاميرون صاحبة الصدارة بثلاث نقاط.

فيما يأتي منتخب غينيا بيساو رابعا بدون أي نقطة.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - بعد تدخل 5 لاعبين.. اتحاد الكرة يدرس العفو عن وردة

رسميا - برشلونة يعلن تعاقده عن صفقة جديدة

مصدر في الزمالك يحدد لـ في الجول 5 مراكز تحتاج الدعم.. "جناح أيسر تحسبا لرحيل كهربا"

اختبر معلوماتك في كأس إفريقيا -أي نادي يلعب فيه هؤلاء اللاعبون؟

خبر في الجول - الأهلي يستبعد مواجهة ثنائي الدوري الإنجليزي في معسكر إسبانيا

فانتازي الدوري الإنجليزي - صلاح الأغلى والنني والمحمدي ضمن الأقل سعرا

غانا مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل قمة أمم إفريقيا - هجوم ناري للجزائر والسنغال 3 دقيقة | مصر 2019
صورة - شيكابالا في معسكر منتخب مصر 11 دقيقة | مصر 2019
1000 مبروك.. البرازيل في مواجهة أصحاب الحظ القبيح 23 دقيقة | أمريكا
تعرف على وديات الأهلي في معسكر إسبانيا 49 دقيقة | مصر
إبراهيم نور الدين حكما لمواجهة أنجولا وموريتانيا.. وجريشة حكم رابع 56 دقيقة | مصر 2019
المصري يكشف لـ في الجول موقف إسلام عيسى الحالي.. ومؤتمر دوري لمقابلة الصحفيين ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 2 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 3 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر 4 وردة لـ في الجول: الفيديو مفبرك.. كل اللاعبين يقفون معي

قد ينال إعجابك