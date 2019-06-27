جناح غانا يغيب عن قمة المجموعة أمام الكاميرون

سيغيب توماس أجيبونج جناح منتخب غانا عن مباراة قمة المجموعة السادسة أمام الكاميرون يوم السبت بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب النجوم السمراء ضد الأسود التي لا تقهر يوم السبت على ملعب الإسماعيلية ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019.

وأكد الاتحاد الغاني في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما لن يلحق بمباراة الكاميرون يوم السبت بسبب الإصابة التي لحقت به في لقاء بنين.

وتعادل منتخب غانا مع بنين إيجابيا بهدفين لكل منهما في ملعب الإسماعيلية في ختام الجولة الأولى من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019.

ويحتل منتخب غانا المركز الثاني في المجموعة السادسة بالتساوي مع بنين ولكل منهما نقطة واحدة خلف الكاميرون صاحبة الصدارة بثلاث نقاط.

فيما يأتي منتخب غينيا بيساو رابعا بدون أي نقطة.

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