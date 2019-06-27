تجدد إصابة نابي كيتا.. وقد يلحق بمواجهة بوروندي

الخميس، 27 يونيو 2019 - 14:42

كتب : هاني العوضي عاطف شادي

نابي كيتا - غينيا - نيجيريا - أوجينيكارو إتيبو - إبراهيم سيسيه

تجددت الإصابة السابقة لنابي كيتا نجم وسط منتخب غينيا خلال مواجهة نيجيريا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

نابي كيتا

النادي : ليفربول

غينيا

وكانت غينيا قد سقطت أمس الأربعاء أمام نيجيريا بهدف نظيف، ليتجمد رصيد منتخب غينيا عند نقطة واحدة.

واستبدل نابي كيتا اضطراريا في الدقيقة 71 من المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة.

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وخضع كيتا اليوم الخميس لكشف الآشعة لتشخيص حالته، وأثبتت الآشعة تجدد الإصابة السابقة للاعب.

ويبحث الجهاز الفني لمنتخب غينيا مع الجهاز الطبي إمكانية لحاق كيتا بمواجهة بوروندي الحاسمة في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وعلم FilGoal.com أن هناك احتمالية للحاق اللاعب بمواجهة بوروندي الأخيرة.

وكان كيتا قد تعرض للإصابة في شهر مايو خلال مواجهة فريقه ليفربول أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

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