تجدد إصابة نابي كيتا.. وقد يلحق بمواجهة بوروندي
الخميس، 27 يونيو 2019 - 14:42
كتب : هاني العوضي عاطف شادي
تجددت الإصابة السابقة لنابي كيتا نجم وسط منتخب غينيا خلال مواجهة نيجيريا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.
وكانت غينيا قد سقطت أمس الأربعاء أمام نيجيريا بهدف نظيف، ليتجمد رصيد منتخب غينيا عند نقطة واحدة.
واستبدل نابي كيتا اضطراريا في الدقيقة 71 من المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة.
وخضع كيتا اليوم الخميس لكشف الآشعة لتشخيص حالته، وأثبتت الآشعة تجدد الإصابة السابقة للاعب.
ويبحث الجهاز الفني لمنتخب غينيا مع الجهاز الطبي إمكانية لحاق كيتا بمواجهة بوروندي الحاسمة في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.
هدف ⚽️ كينيث أوميرو يرتقي فوق الجميع ومن رأسية يفتتح التسجيل للنسور!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 26, 2019
🇬🇳 0 - 1 🇳🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/omP6KlSCPQ
وعلم FilGoal.com أن هناك احتمالية للحاق اللاعب بمواجهة بوروندي الأخيرة.
وكان كيتا قد تعرض للإصابة في شهر مايو خلال مواجهة فريقه ليفربول أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا.
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