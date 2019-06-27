مدرب كوت ديفوار يتحدث عن مواجهة "الأستاذ والتلميذ" مع رينار.. و"إذا لم نفز يجب ألا نخسر"

يرى إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أن لقاء فريقه أمام المغرب، المحدد لها غدا على استاد السلام في ثاني جولات مجموعات بطولة الأمم الإفريقية 2019، سيكون صعبا.

وقال كمارا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد السلام: "فريقي يبحث عن التأهل من المجموعة للأدوار التالية وسنقوم بكل ما يلزم للتأهل، ليس هدفنا أن نهزم المغرب ونعود للبلاد بل هدفنا التقدم في البطولة".

وبسؤاله عن غياب المهاجم المغربي خالد بو طيب بسبب إصابة في الركبة، أضاف "لا انشغل سوى بفريقي، هدفي ليس المغرب، وهو الشيء الواضح بالنسبة لي وبالنسبة لفريقي".

وعن نقاط القوة والضعف في المغرب، أشار "المنتخب المغربي قوي دفاعيا وهجوميا، قادر على التنوع في الألعاب، هناك استقرار في أسود الأطلس منذ سنوات أو 4 سنوات، وهو ما ينعكس على الأداء الفني".

وتابع كمارا "بطولة كأس الأمم تتسم بالعنف والعنفوان، سنلعب مباراة من أجل الفوز والتأهل، وإذا لم نفز يجب ألا نخسر، يجب علينا أن نقوم بما في وسعنا للتأهل عن المجموعة".

وبسؤاله عن مواجهة "الأستاذ والتلميذ"، حيث كان هيرفي رينار (مدرب المغرب) مدربا لكوت ديفوار وكمارا مساعدا له، قال كمارا: "سعيد أن أرى رينار هو يبحث عن فوز المغرب، وأنا أيضا أبحث عن فوز فريقي الشاب. هيرفي معتاد على البطولات الكبري".

وأتم مدرب الأفيال "الفريق المغربي ممتاز ولديه لاعبين مميزين وروح مستقرة ومع نفس المدرب، أسود الأطلس قادرون على التميز في المباريات في أي وقت، فهو فريق قادر على خلق ضجة على مستوى لاعبيه ككل".

وفي ذات الجانب قال جان ميشيل سيري لاعب منتخب كوت يفوار وفولام الإنجليزي، إن مواجهة منتخب بلاده غدا أمام المغرب ستكون صعبة للغاية.

وأضاف سيري "نعلم جيدا أن بطولة كأس الأمم لها خصوصية، فهي بطولة صعبة ويجب علينا أن نتطبع بطابعها".