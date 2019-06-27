مدرب مالي: نسعى للذهاب بعيدا.. ونعول على نقاط قوتنا أمام تونس

يعول محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي على نقاط قوة فريقه في مواجهة تونس غدا الجمعة بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

مالي حققت أكبر انتصار في البطولة حتى الآن بعدما ضرب شباك موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف.

ومجاسوبا قال خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "مباراة الغد هامة جدا بالنسبة للفريقين، هي مباراة مع بلد شقيق نتبادل الاحترام معهم ومع مدربهم الجيد آلان جريس الذي حقق نجاحا كبيرا مع مالي في السابق".

وأضاف "فريقنا شاب وقدم بداية رائعة وعلينا أن نحافظ على ذلك فيما هو قادم. مالي دولة كبيرة في كرة القدم، كنا وصيف البطل في السبعينيات ولعبنا في المربع الذهبي أكثر من مرة، استعدينا بشكل جيد لهذه البطولة من البداية ونسعى للذهاب بعيدا في المنافسات".

وتابع المدرب الوطني "المباراة الأولى دائما في أي منافسة تخلق نوعا من الراحة للاعبين وتصدر قلق لدى المنافس في حالة الفوز الكبير. الهدف الآن الترشح للأدوار الإقصائية وترديد السمعة الطيبة لبلادنا في كرة القدم".

واستدرك "أما الهدف الثاني هو التعامل الجيد مع مباراة تونس التي نعتبرها الأهم خلال هذه المرحلة، وبالتأكيد سنعمل على إصلاح ماحدث من أخطاء".

وأشار "نتعامل مع اللاعبين بكل صبر وهدوء، وأعمل على جاهزيتهم بشكل مستمر. كل المستويات متقاربة في البطولة، الجميع لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين الأكفاء".

وعن أسلوب لعب فريقه "أعرف جيدا أنه في كرة القدم هناك خيارات دائما ما نقوم بها ولكن لابد من العمل على خلق توازن بين الدفاع والهجوم، أُفضّل اللعب بطريقة هجومية بشكل مستمر وهذا ما ظهر أمام موريتانيا ولكن علينا ألا نترك المساحات للخصم حتى لا يعاقبنا".

وعن لقاء نسور قرطاج "نعول غدا على نقاط قوتنا أمام تونس، لا نضع لاعبينا تحت أي ضغوط من أجل حسم التأهل".

وبشأن حرارة الطقس المتوقع في اللقاء الذي يقام بالرابعة والنصف عصرا "بالتأكيد لاعبي الفريقين سيعانون من الطقس الحار جدا، نعمل على التعامل مع هذه الوضعية الصعبة ومواصلة النجاح في البطولة والاستفادة من الحالة الذهنية الجيدة للاعبي فريقنا".

ومن ذات الجانب تحدث مولا واجي لاعب منتخب النسور ونادي نوتنجام فورست الإنجليزي قائلا: "جاهزون لمباراة الغد. المواجهة مع نسور قرطاج ستكون قوية بالفعل فالفريق التونسي ترشح للمونديال ويضم مجموعة ممتازة من اللاعبين"

وأضاف "لا يوجد في البطولة الحالية فريق ضعيف، الجميع لديه الأمل والفرصة في الظهور الجيد وطموح الصعود للأدوار النهائية".