تشيلسي يقترب من التوقيع مع كوفاسيتش رغم الإيقاف

الخميس، 27 يونيو 2019 - 12:46

كتب : إسلام أحمد

كوفاسيتش

يستعد تشيلسي الإنجليزي لضم ماتيو كوفاسيتش متوسط الميدان الكرواتي من صفوف ريال مدريد رغم الإيقاف عن إبرام التعاقدات المُوقع عليهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الكرواتي قضى الموسم المنصرم معارا بصفوف البلوز، لذلك يمتلك تشيلسي الفرصة لإعادة قيده مجددا، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وهذا يعني ضرورة إتمام الصفقة قبل 30 يونيو ونهاية إعارته لصفوف النادي اللندني، إذ لن يتطلب الأمر تسجيل جديد للاعب في قائمة الفريق.

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وتم إيقاف تشيلسي عن إبرام التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية والشتوية المقبلة، وينتظر النادي قرار المحكمة الرياضية بعد تقديم استئناف ضد قرار فيفا.

كوفاسيتش خاض 32 مباراة مع تشيلسي الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي وتبادل المشاركة مع الإنجليزي روس باركلي وحقق الفوز بلقب الدوري الأوروبي.

ولن يكون كوفاسيتش هو تدعيم تشيلسي الوحيد للموسم المقبل رغم الإيقاف، إذ تعاقد البلوز مع الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني في يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يخدم الكرواتي البالغ 25 عاما خطط فرانك لامبارد الذي يقترب من أن يكون المدير الفني الجديد.

ولا يعد لاعب إنتر السابق ضمن خطط الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد للموسم المقبل مما يسهل من عملية انتقاله.

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