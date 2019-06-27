تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-6-2019.. قمة الجزائر والسنغال

الخميس، 27 يونيو 2019 - 12:10

كتب : FilGoal

الجزائر - كينيا

تنتظرنا اليوم الخميس متعة جديدة في أمم إفريقيا 2019، وهذه المرة مع نهائي مبكر بين الجزائر والسنغال.

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ويلعب منتخب مدغشقر أمام بوروندي في الرابعة والنصف من عصر اليوم على ملعب الاسكندرية.

بعد ذلك القمة المنتظرة بين الجزائر والسنغال في تمام السابعة مساء.

وتختتم مباريات اليوم في أمم إفريقيا في العاشرة مساء بمواجهة بين كينيا وتنزانيا.

وبعيدا عن أمم إفريقيا، تنطلق فجر اليوم مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا.

يواجه منتخب البرازيل فريق باراجواي الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.

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