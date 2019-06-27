أولى الصفقات.. ليفربول يعزز دفاعه بضم دن بيرج

الخميس، 27 يونيو 2019 - 11:50

كتب : إسلام أحمد

سيب فان دن بيرج - ليفربول

أعلن نادي ليفربول عن أول صفقاته الصيفية للموسم الجديد بضم الهولندي سيب فان ين بيرج من صفوف زفوله الهولندي.

المدافع الهولندي الشاب البالغ 17 عاما وقع على عقود الانتقال للريدز بعد إتمام الاتفاق بين الطرفين.

الريدز ضموا اللاعب مقابل 1.3 مليون جنيه إسترليني، بعد التفوق على بايرن ميونيخ الألماني وإيندهوفن الهولندي.

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وترتفع قيمة الصفقة على هيئة حوافز مرتبطة بالأداء والمباريات التي يخوضها مع الفريق الأول مقابل 3.1 مليون جنيه إسترليني.

فان دن بيرج قال لموقع ليفربول الرسمي: "أنه شعور رائع بالنسبة لي أنه أحد أكبر أندية العالم وحلم أصبح حقيقة، أنا منبهر".

وتابع "لقد رأيت نمو اللاعبين في أكاديمية النادي ثم الفريق الأول، أمر لا يصدق خاصة في ناد كبير".

وأردف عن الألماني يورجن كلوب "رجل رائع وأحد أسباب النجاح وأحد أسباب قدومي إلى هنا".

فان دن بيرج خاض 15 مباراة في الدوري الهولندي ليساعد فريقه في إنهاء الموسم بالمركز الثالث عشر.

كما يلعب على المستوى الدولي لصفوف منتخب هولندا تحت 19 عاما، إذ خاض 4 مباريات بقميص الطواحين.

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