لاعب وسط تونس: مصيرنا بأيدينا.. جاهزون لمالي

شدد إلياس سخيري لاعب وسط منتخب تونس ونادي مونبيليه الفرنسي أن مسألة تأهل نسور قرطاج لثمن النهائي مازالت بأيدي الفريق.

وكان منتخب تونس قد تعادل في مباراته الافتتاحية أمام أنجولا بهدف لكل منهما.

وقال سخيري في المؤتمر الصحفي: "كان هناك نقاش بين لاعبي المنتخب بعد التعادل مع أنجولا وشددنا على ضرورة معالجة الأخطاء".

وتابع سخيري "أصبحنا مجبرون على تقديم الأفضل خلال مواجهة مالي القادمة، فمازال التأهل بإيدينا".

ويواجه منتخب تونس نظيره المالي عصر غد الجمعة على ملعب السويس.

وشدد لاعب نسور قرطاج "جميع لاعبي تونس جاهزة للمواجهة، وسنقوم بردة فعل قوية أمام المنافس ولن ندع الأقدار تتحكم في بلوغنا للأدوار الإقصائية".

ويتساوى منتخب تونس مع أنجولا في المركز الثاني برصيد نقطة لكل منهما بينما ينفرد منتخب مالي بالصدارة بأربع نقاط ويتذيل منتخب موريتانيا الترتيب بلا رصيد.

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