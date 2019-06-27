رسميا - المصري يضم أولى صفقاته "ضمن أفضل المواهب العربية".. ودجلة يتعاقد مع عمران

أتم مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة إيهاب جلال إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي الليبي مفتاح طقطق.

وأعلن النادي الساحلي في بيان رسمي تعاقده مع صاحب الـ23 عاما بعقد يمتد لمدة موسمين اعتبارا من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2021/2020 لتكون تلك الصفقة هي باكورة صفقات المصري للموسم الجديد.

مفتاح طقطق البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما يشغل مركزي الجناح ورأس الحربة، وقد سبق له اللعب بليبيا لنادي النصر والذي حصل معه على الدوري الليبي موسم 2018/2017، قبل أن ينتقل لصفوف فريق أهلي طرابلس مطلع الموسم الماضي.

وقد شارك اللاعب مع منتخب ليبيا للمحليين في بطولة إفريقيا التي أقيمت بالمغرب مطلع عام 2018 وهي البطولة التي نجح خلالها المنتخب الليبي في حصد المركز الرابع، حيث اُختير اللاعب ضمن قائمة تضم أفضل المواهب العربية التي شاركت في تلك البطولة.

كان ذلك ما دفع عدد كبير من الأندية العربية للتفاوض معه للحصول على توقيعه إلا أن اللاعب فضل الانضمام للنسور الخضر نظرا للجماهيرية الهائلة التي يتمتع بها المصري وكذا للتدريب تحت قيادة إيهاب جلال الذي سبق له تدريب اللاعب خلال الفترة التي قاد فيها أهلي طرابلس، وهو الأمر الذي دفع بلجنة التعاقدات بالنادي المصري لسرعة التعاقد مع اللاعب تلبيةً لرغبة الجهاز الفني، حسبما قال بيان النادي.

وفي إطار التعاقدات انضم وادي دجلة إلى المصري وأعلن أولى تعاقداته للموسم الجديد والتي جاءت على سبيل الإعارة.

دجلة ضم رجب عمران لاعب مصر للمقاصة لمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن دجلة كان يرغب في ضم اللاعب أكثر من ذلك ولكن المقاصة وافق فقط على موسم وحيد.