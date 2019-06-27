سكاي: يوفنتوس اتفق مع دي ليخت على بنود الانتقال الشخصية

أتم يوفنتوس بنود الانتقال الشخصية مع ماتياس دي ليخت قائد أياكس وذلك بحسب شبكة "سكاي سبورتس".

فابرزيو رومانو الصحفي الموثوق لدى شبكة سكاي سبورتس أكد أن يوفنتوس اتفق مع دي ليخت، والآن سيتجه للتفاوض مع أياكس على مبلغ الانتقال.

واتفق يوفنتوس مع دي ليخت على الحصول على راتب يقدر بـ12 مليون يورو في الموسم، مع توقيعه على عقد يمتد غاية موسم 2024.

وسيكون هناك شرطا جزائيا بقيمة 150 مليون يورو في عقده مع يوفنتوس.

إلا أن رومانو أوضح أن يوفنتوس لن يكون وحده في الصفقة. إذ لا يزال باريس سان جيرمان في السباق للحصول على اللاعب حتى رغم تقدم الفريق الإيطالي عليه بعد الاتفاق مع دي ليخت على بنود الانتقال.

وبدأ دي ليخت مسيرته الكروية مع أكاديمية أبكود قبل أن ينتقل لأياكس عام 2009 وهو في العاشرة من عمره.

وتدرج دي ليخت حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 2017.

وخاض صاحب الـ19 عاما 117 مباراة مع الفريق الأول لأياكس سجل خلال 13 هدفا.

اقرأ أيضا

احذري يا إفريقيا.. بطولة مصر بدأت الآن

ماذا ينتظر مصر في دور الـ16؟ مواجهة متوازنة أو معركة مبكرة

جهد كبير وصناعة رائعة.. تريزيجيه رجل مباراة مصر والكونغو الديموقراطية

وائل جمعة يفتح النار على وردة: أفضل قرار لاتحاد الكرة منذ تعيينه هو استبعاده

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: استبعاد وردة نهائي.. لن يرتدي قميص مصر مجددا

بالفيديو - أمتع تعادل بين زيمبابوي وأوغندا