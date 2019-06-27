هاني رمزي: لسنا راضين عن الأداء.. والصعود في الصدارة أولوية

الخميس، 27 يونيو 2019 - 00:47

كتب : FilGoal

مروان محسن - مصر - الكونغو الديمقراطية

قال هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر إنه وجهازه ليسوا راضين عن أداء الفراعنة في كأس أمم إفريقيا.

وتحدث رمزي لـOn Sport عقب الفوز على الكونغو الديمقراطية قائلا: "حققنا الفوز، لكن مازلنا لسنا راضين عن الأداء".

وأردف "هناك أمور يمكننا تحسينها. الكل يقدم أقصى ما لديه بالفعل لكن يمكننا التحسن".

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وأكمل "حققنا المهم وهو التأهل، ولكن الأهم هو التأهل في الصدارة".

أدائنا ليس الأفضل لكننا ثابتين، بفضل لاعبينا و75 ألفا محتشدين في استاد القاهرة.

احذري يا إفريقيا.. بطولة الفراعنة بدأت الآن.

المنتخب المصري فاز على نظيره الكونغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2-0، حاصدا نقطته السادسة ومنفردا بصدارة المجموعة أمام أوغندا (4 نقاط)، زيمبابوي (نقطة واحدة)، الكونغو الديمقراطية بلا رصيد.

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