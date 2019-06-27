إيبنجي: لا نستحق الخسارة وأتألم للاعبين.. وصلاح وتريزيجيه الأفضل

الخميس، 27 يونيو 2019 - 00:40

كتب : عاطف شادي

فلوران إيبينجي - الكونغو الديمقراطية

قال فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية إن فريقه قدم مباراة قوية ضد مصر، رغم الخسارة 2-0.

وتحدث إيبينجي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "بعد المباراة السيئة التي قدمناها ضد أوغندا، قدمنا مباراة قوية ضد مصر".

وشدد "لا نستحق الخسارة، وأتألم كثيرا للاعبين الذين قدموا مستوى طيبا أمام مصر القوية ورغم ذلك خسروا".

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وأكد "سنقاتل أمام زيمبابوي للفوز والحصول على الـ3 نقاط".

وأردف "لدينا مشكلة كبيرة، هي أن اللاعبين لم يتمكنوا من التدرب في اليوم الأخير ولم نحضر بشكل جيد، ولكننا أظهرنا تحسنا عن اللقاء الأول".

وأكمل "كان ينبغي علينا أن نكون أكثر جرأة على المرمى، محمد صلاح نجح في التسجيل بشكل فردي، والقائم حرمنا من هدفين".

وأتم "صلاح وتريزيجيه هما الأفضل في الفريق المصري".

أدائنا ليس الأفضل لكننا ثابتين، بفضل لاعبينا و75 ألفا محتشدين في استاد القاهرة.

احذري يا إفريقيا.. بطولة الفراعنة بدأت الآن.

المنتخب المصري فاز على نظيره الكونغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2-0، حاصدا نقطته السادسة ومنفردا بصدارة المجموعة أمام أوغندا (4 نقاط)، زيمبابوي (نقطة واحدة)، الكونغو الديمقراطية بلا رصيد.

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