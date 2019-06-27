بالفيديو – طارق ذياب: هذا أضعف خط وسط في تاريخ منتخب مصر

انتقد طارق ذياب لاعب الترجي ومنتخب تونس السابق أداء خط وسط مصر أمام الكونغو الديمقراطية واصفا إياه بالأضعف في تاريخ الفراعنة.

وقال طارق ذياب لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "وسط ملعب منتخب مصر كان أضعف حلقة في الفريق اليوم ضد الكونغو".

وواصل "منتخب مصر لديه إمكانيات تتيح له تسجيل الأهداف لكن بدون الهجمات المرتدة أو التمرير السريع فهذا لن يحدث".

وأضاف طارق ذياب "منتخب مصر لديه مهاجم سريع هو محمد صلاح كيف لا تستغله؟ موقف لاعب ضد لاعب لم يحدث طوال الشوط الثاني لصلاح".

وأتم "لقد عاصرت منتخب مصر طوال الكثير من السنوات الماضية ورأيت العديد من اللاعبين الكبار والمنتخب الذي توج بثلاث بطولات إفريقية متتالية وأقولها هذا أضعف خط وسط في تاريخ منتخب مصر".

وفاز منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد سجلهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح يوم الأربعاء في استاد القاهرة في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الأولى.

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