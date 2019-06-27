بالفيديو – طارق ذياب: هذا أضعف خط وسط في تاريخ منتخب مصر

الخميس، 27 يونيو 2019 - 00:30

كتب : رامي جمال

جنش - باهر المحمدي - دونجا - كوكا - عمر جابر - مصر - الكونغو الديمقراطية

انتقد طارق ذياب لاعب الترجي ومنتخب تونس السابق أداء خط وسط مصر أمام الكونغو الديمقراطية واصفا إياه بالأضعف في تاريخ الفراعنة.

وقال طارق ذياب لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "وسط ملعب منتخب مصر كان أضعف حلقة في الفريق اليوم ضد الكونغو".

وواصل "منتخب مصر لديه إمكانيات تتيح له تسجيل الأهداف لكن بدون الهجمات المرتدة أو التمرير السريع فهذا لن يحدث".

وأضاف طارق ذياب "منتخب مصر لديه مهاجم سريع هو محمد صلاح كيف لا تستغله؟ موقف لاعب ضد لاعب لم يحدث طوال الشوط الثاني لصلاح".

وأتم "لقد عاصرت منتخب مصر طوال الكثير من السنوات الماضية ورأيت العديد من اللاعبين الكبار والمنتخب الذي توج بثلاث بطولات إفريقية متتالية وأقولها هذا أضعف خط وسط في تاريخ منتخب مصر".

وفاز منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد سجلهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح يوم الأربعاء في استاد القاهرة في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الأولى.

اقرأ أيضا

احذري يا إفريقيا.. بطولة مصر بدأت الآن

ماذا ينتظر مصر في دور الـ16؟ مواجهة متوازنة أو معركة مبكرة

جهد كبير وصناعة رائعة.. تريزيجيه رجل مباراة مصر والكونغو الديموقراطية

وائل جمعة يفتح النار على وردة: أفضل قرار لاتحاد الكرة منذ تعيينه هو استبعاده

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: استبعاد وردة نهائي.. لن يرتدي قميص مصر مجددا

بالفيديو - أمتع تعادل بين زيمبابوي وأوغندا

مصر مصر 2019 طارق ذياب

نرشح لكم

أخر الأخبار

سكاي: يوفنتوس اتفق مع دي ليخت على بنود الانتقال الشخصية 40 دقيقة | أوروبا
المحمدي عن احتفاله: عمرو وردة واحد مننا.. ما حدث حرية شخصية 52 دقيقة | مصر 2019
هاني رمزي: لسنا راضين عن الأداء.. والصعود في الصدارة أولوية 56 دقيقة | مصر 2019
إيبنجي: لا نستحق الخسارة وأتألم للاعبين.. وصلاح وتريزيجيه الأفضل ساعة | مصر 2019
أجيري يُعلق على استبعاد وردة ويُصرح: التشكيل قد يكون مختلفا أمام أوغندا ساعة | مصر 2019
الصفقة تقترب.. بنفيكا يعلن عن وصول عرض من أتليتكو مدريد لـ جواو فيليكس ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 2 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 3 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر 4 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات

قد ينال إعجابك