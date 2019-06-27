جهد كبير وصناعة رائعة.. تريزيجيه رجل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

لا يكل ولا يمل الركض بالكرة ونقل منتخب مصر من الخلف إلى الأمام مستغلا سرعته في التغلب على المدافعين، ولم يكتف بذلك وحسب، صنع هدفا ليتوج بجائزة رجل مباراة مصر والكونغو الديموقراطية التي انتهت يوم الأربعاء بتفوق الفراعنة بنتيجة 2-صفر.

محمود حسن تريزيجيه فاز بجائزة رجل مباراة مصر والكونغو الديموقراطية والتي تقدمها اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019.

وشارك تريزيجيه في 82 دقيقة خلال المواجهة التي حسمها هدفا أحمد المحمدي ومحمد صلاح، الأخير أحرز بعد تمريرة رائعة تريزيجيه.

وغادر تريزيجيه أرض الملعب تاركا مكانه لعلي غزال لاعب وسط فييرينسي البرتغالي.

وكان تريزيجيه قد سجل هدف فوز مصر في المباراة السابقة ضد زيمبابوي في افتتاح البطولة.

صاحب القميص رقم 7 مرر 19 كرة صحيحة من أصل 23، دقة بلغت 83%، منها 18 تمريرة قصيرة.

تمريرات تريزيجه كانت متنوعة. 5 للأمام و4 لجانبي الملعب و10 للخلف.

لم يحاول تريزيجيه كثيرا هز شباك الكونغو الديموقراطية. محاولة واحدة كانت بعيدا عن المرمى.

وتسلم تريزيجيه الكرة 30 مرة،ـ وفقدها 7 مرات منها مرتين فقط تحت الضغط.

وكالعادة ظهر تريزيجيه بشكل مميز دفاعيا. إذ اعترض الكرة مرتين وأبعدها مرة واستعادها مرتين.













































































































































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