بالفيديو – النسور تفترس غينيا وتطير لدور الـ16

افترست نسور نيجيريا منتخب غينيا وحلقوا إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019 ليصبح أحمد موسى ورفاقه أول المتأهلين للمرحلة التالية من البطولة.

وانتصر منتخب نيجيريا بصعوبة على غينيا بهدف دون رد سجله كينيث أوميرو في الدقيقة 73 في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب الإسكندرية في إطار الجولة الثانية من البطولة لحساب المجموعة الثانية.

وبذلك الانتصار يتصدر منتخب نيجيريا المجموعة برصيد ست نقاط فيما تجمد رصيد غينيا عند نقطة واحدة يحتلون بها المركز الثالث بالتساوي مع مدغشقر وللأخير لقاء أقل.

وسوف يلتقي منتخب مدغشقر مع بوروندي غدا الخميس.

وأصبح ذلك التأهل هو الأول لنيجيريا للدور الثاني في البطولة منذ نسخة عام 2013 والتي توج بها النسور إذ أنهم غابوا عن بطولتي 2015 و2017.

غياب الأهداف

بداية المباراة شهدت ضغط قوي من قبل نيجيريا من أجل تسجيل هدفا مبكرا يريح به الفريق أعصابه.

وكاد أليكس أيوبي يسجل هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة لكنه تباطأ في تسديد الكرة ليتمكن الفريق الغيني من تشتيت الكرة.

وبعد مرور دقيقتين اخترق أحمد موسى منطقة جزاء غينيا وأرسل الكرة إلى أوديون إيجالو ولكنه لم يستطع التسديد لتصل إلى الحارس ويتصدى لها بسهولة.

وسدد ويلفريد نديدي الكرة برأسه بشكل قوي لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 32 وصلت الكرة إلى إيجالو الذي هرب من رقابة مدافعي غينيا وسدد لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

رأسية الفوز

على عكس الشوط الأول كانت بداية نظيره الثاني هادئة وتوقفت المباراة لإصابة نابي كيتا لاعب المنتخب الغيني.

وكاد أيوبي يسجل هدفا في الدقيقة 61 لكن الحارس الغيني إبراهيم كوني تصدى لها وأبعدها إلى ركلة ركنية مرت دون خطورة.

وسدد بعده أوجينيكارو إتيبو كرة قوية تصدى لها حارس غينيا مرة أخرى.

وفي الدقيقة 73 سدد أيوبي الكرة ارتطمت بأحد المدافعين وتحولت إلى ركلة ركنية أرسلها موزيس سيمون وحولها كينيث أوميرو برأسية قوية لتسكن الشباكن وتعلن عن الهدف الأول لنيجيريا.

ضغط منتخب غينيا عقب الهدف من أجل إدراك التعادل واعتمد لاعبو نيجيريا على استغلال المساحات المتاحة في دفاع النسور.

لكن عاب ضغط المنتخب الغيني أنه لم يستطع تهديد مرمى نيجيريا بفرص خطيرة بل كان استحواذ سلبي على الكرة.

واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع فشل منتخب غينيا في إدراك التعادل فيهم لينتهي اللقاء بفوز نيجيريا بهدف دون رد.

هدف ⚽️ كينيث أوميرو يرتقي فوق الجميع ومن رأسية يفتتح التسجيل للنسور!



🇬🇳 0 - 1 🇳🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/omP6KlSCPQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 26, 2019